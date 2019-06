Macron prépare la fin de la Fonction Publique et la précarité pour tous les agents publics

Ceux qui me laissent pantois, ce sont les enseignants. Voilà des mois, par exemple, que les profs savent très officiellement qu’ils pourront être remplacés par des pions ! C’est quand même énorme et ça annonce assez clairement où le régime veut en venir, non ?

Ont-ils immédiatement réagi face à une telle menace, impensable il y a encore quelques années ? Non ! Rien ! Les enseignants sont en état de léthargie profonde... On a envie de dire : dans ce cas, ils méritent leur sort. Attendaient-ils un mot d’ordre de grève venant de leurs représentants syndicaux nationaux ? N’ont-ils pas encore compris que tous les secrétaires généraux des syndicats français sont corrompus ? vendus au gouvernement et au patronat ? Pauvres enseignants qui ne comprennent plus rien à rien...

Voici un scénario qui leur pend au nez : dans quelques mois, les recteurs aux ordres les convoqueront individuellement pour leur dire : « Votre paye va être divisée par deux. Vous n’aurez plus le droit de grève ni de partager vos opinions personnelles avec vos élèves. Vous n’êtes pas d’accord ? Dehors, sans indemnités de radiation ! On va embaucher à votre place un immigré qu’on paiera encore moins cher que vous et on s’en fout qu’il n’ait aucun diplôme ! »





Vous ne croyez pas Macron capable de ça, les enseignants ? Continuez à ronfler, vous allez voir !...