Mali soit qui Niger pense

Le récent coup d’état est abondamment commenté par les « experts », mais étonnamment, ils évitent tous de prononcer le mot « uranium » et encore moins le mot « nucléaire », et pourtant…

en effet, il est surprenant qu’ils soient si rares les « commentateurs » en tout genre, politologues pourtant si bien informés, à ne pas évoquer Arlit, la célèbre mine d’uranium au Niger, mine qui approvisionne la France pour faire tourner son parc nucléaire…lien

Cruelle situation, car après avoir réalisé que sans le gaz russe nous étions bien mal lotis en matière d’indépendance nucléaire, nous découvrons qu'en matière nucléaire nous sommes dans une autre impasse.

Bien sûr, sans le Niger, il reste quelques possibilités pour se procurer cet indispensable uranium, mais ce serait oublier que les autres sources sont souvent problématiques…

quid du Kazakhstan, sous influence russe, qui nous fournit 20,1% de notre uranium, de l’Ouzbékistan, qui en est pour 16,1 % ?…lien

et ne parlons pas de l’Australie…

La France a donc été chassée du Mali, pays dans lequel elle était censée traquer les vilains terroristes cachés dans un désert de milliers d’hectares…

elle s’est donc réfugiée au Niger, et ne voilà t-il pas qu’il faut qu’elle s’en aille…

or cet uranium représente aussi des millions d’euros dont une petite partie tombait dans la poche de l’ex dirigeant nigérien, aujourd’hui destitué.

Quant au « yellow cake » qui au-delà de l’approvisionnement de nos centrales, provoque des dégâts considérables aux habitants qui vivent près de la mine, (l’eau est gravement contaminée. Lien.)..il n’ira plus à Malvési, dans l’Aude pour y être transformé en combustible pour les centrales nucléaires françaises. lien

Au moment ou notre électricité est de plus en plus chère, et où le gouvernement met un point final au « bouclier » énergétique, voilà qui tombe au plus mal.

Les français savent déjà que des le 1er aout, les factures d’électricité vont considérablement grimper. lien

Le petit président s’est encore trompé, car en privilégiant l’option nucléaire, décidant la création de nombreux EPR, dont on sait le prix...20 milliards pour celui de Flamanville, toujours pas en fonction alors qu’il devait être opérationnel en 2012, il se tire une nouvelle balle dans le pied. lien

Ce ne sont pas moins de 6 EPR qui sont prévus, soit 120 milliards au total...que les français devront payer, au moment ou l’inflation est loin d’être jugulée. lien

Macron qui a subi pendant des mois des concerts de casseroles, obligé de parcourir le monde pour tenter de tourner la page, qui se trouve aussi privé de majorité, et qui se réfugie à la Lanterne pour échapper à la vindicte populaire, commence bien mal son deuxième septennat. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « l’oiseau vole dans le ciel, mais un jour ses os tomberont par terre ».

la photo illustrant l’article vient de Charente libre

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

