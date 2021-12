Metaverse illusion ou réalité ?

C’est une première dans l’histoire de l’humanité, la réalité est en avance sur la fiction.

Qui n'a pas entendu parler du Metaverse ces deux derniers mois ?

De quoi parle-t-on ? Pourquoi ce phénomène fait la une aujourd’hui ?

Cette chronique a pour ambition d'aborder chacune de ces questions sans pouvoir être exhaustive évidemment.

Qu'est-ce que le Metaverse ?

Un monde parallèle, virtuel et persistant, dans lequel chacun pourra à la fois travailler, jouer, avoir une vie sociale, dépenser, acheter et créer.

Pourquoi ce phénomène fait la une aujourd’hui ?

Le principal activateur de cette vague a été l’annonce par Mark Zuckerberg de la création de son monde virtuel Meta, le nouveau Facebook. Les autres acteurs digitaux ont pris directement la pas, Microsoft, Baidu, Apple, …. Le marché des cryptomonnaie s’est enflammé à cette annonce. Il semblerait que seul le mythique Elon Musk reste sceptique. Baidu a lancé le 27 décembre son Metaverse « XiRang » monde d’espoir.

Le concept d'univers virtuel n'est pas nouveau, des jeux comme Second Life, Ninecraft, Fortnite, Pokemon Go étaient ou sont des précurseurs de ce phénomène mais la particularité aujourd'hui est qu’avec un Momentum technologique et une période pandémique propice à faire levier sur l'utilisation de celle-ci le Metaverse est devenu le saint Graal du futur.

Technologiquement la maturité des lunettes de réalité virtuelle et des combinaisons sensorielle est avérée. Les réseaux 5G et bientôt 6G fluidifient l'expérience virtuelle. Les moteurs graphiques génèrent des décors de cinéma en quasi-temps réel. Et enfin la blockchain, cette usine à créer la confiance, permet d'imaginer une économie virtuelle viable.

La pandémie a vu l'émergence d'une culture digitale sans précédent en accélérant la dématérialisation des liens sociaux, du commerce et de la finance. L'adoption du télétravail, de la réalité augmentée, du commerce et des jeux en ligne et de la visioconférence est aujourd’hui un fait qui est de nature durable.

Bref le timing est parfait !

Est-ce une illusion ou une réalité, fusse-t-elle virtuelle ? De quels enjeux parle-t-on ?

La réponse à cette question est multifactorielle essayons donc d’en les composantes :

l’état de la diffusion de la digitalisation numérique dans le monde

Nous sommes déjà 5,29 milliards d’humains utilisant un smartphon , 4,55 milliards d’entre nous utilisent les réseaux sociaux. Nous étions 10 millions à utiliser l’application ZOOM de visioconférence au début de la pandémie, nous sommes 300 millions aujourd’hui. 2 heures 28 minutes c’est le temps passé en moyenne quotidiennement par une personne entre 16 et 64 ans en Europe. Il est de 6:58 dans le monde. Les jeux vidéo sont largement en tête des médias de divertissement bien avant le cinéma et la musique .

Il s’agit de voir le virtuel et de toucher l’immatériel .

Casque autonome mêlant réalité virtuelle et augmentée, des combinaisons permettant d’avoir des sensations olfactives, sensorielles, gustatives sont en développement. A cela s'ajoute la panoplie de IOT en développement qui seront disponible pour encore plus "matérialiser" notre présence immatérielle dans ce monde virtuel.

La capacité de fusionner avec notre avatar

Notre avatar pourra simuler avec exactitudes nos états d’esprits et pourra, grâce à la traduction automatique, converser dans n’importe quelle langue avec son interlocuteur dans le Metaverse.

La capacité de l’intelligence artificielle a analyser le réel pour le traduire dans le virtuel

L’IA simulera parfaitement notre écosystème réel ( news, économie, culture, science, les environnements connus tel que la maison, bureau, magasins…). Notre réel sera dématérialisé simplement. L’IA captera également les subtilité de notre intelligence et de notre conscience pour peut-être nous rendre spirituellement immortel.

Sécuriser la notion de propriété et de transactions financières virtuelles

La blockchain et les monnaies scripturales seront les deux vecteurs de l’économie et de la finance dans le Metaverse, nous pourrons acheter des NFT Non Fungible Tokens ( certificats de propriété d’entité virtuelle ). Des terrains immeubles pixelisés pourront être des biens de propriétés individuelle telle que dans le monde réel. La blockchain remplacera le tier de confiance .

Réglementer le virtuel

Vous l’aurez compris c’est dans ce Metaverse que l’on va pouvoir se rencontrer, on va voyager, on ca se soigner aussi avec la téléconsultation immersive, on va également s’y former, s’y éduquer et vendre et acheter… bref on va y vivre en communauté et cela nécessitera un encadrement régulatoire adéquat avec sa police, ses tribunaux, ses pouvoirs judiciaires.

Quel en sera le prix ?

L'irruption des mondes virtuels dans nos vies paraît donc inévitable, et leurs impact considérables : sur les ressources minières et énergétiques, sur l'environnements, sur nos personnalités ... il va falloir anticiper. Il va falloir des data center énormes hébergeant des serveurs ultra-optimisés du type quantique avec des architecture du type edge computing pour assurer la capacité de calcul nécessaire au fonctionnement de ces univers. Le cloud gaming préfigure cette approche. Parallèlement à ce défi technologique et climatique il va également falloir veiller à gérer les comportements addictifs et compulsifs ainsi que la sédentarité à laquelle invite cet univers immobile

Conclusions

Nous possédons aujourd’hui des technologies dont on imagine pas encore ce que l’on pourra en faire. C’est une première dans l’histoire de l’humanité. La réalité est en avance sur la fiction. ne nous inspire ni peur, ni espoir, juste la certitude que comme toutes les inventions humaines les Metaverse seront utilisés pour le meilleur et pour le pire. Il sera ce que les gens en feront.