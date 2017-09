Monnaies digitales : aller simple vers le futur

Cela reste une loi immuable de l’histoire qu’elle interdit précisément aux contemporains de discerner dès le début les grands mouvements qui déterminent leur époque.

Et si ces mots de Stefan Zweig s’appliquaient à l’arrivée des monnaies digitales pour notre génération ?

La vieille garde, elle, ne semble pas y croire. Le 12 septembre dernier, Jamie Dimon, président de la banque américaine JP Morgan, qualifiait le Bitcoin de fraude dont l’issue serait explosive. Il ajoutait que cette monnaie n’était bonne que pour les trafiquants de drogue, les meurtriers et les Coréens du Nord.

Début juillet, le Dr. Sheng Songcheng, professeur de finance et conseiller auprès de la banque centrale de Chine, estimait que le Bitcoin ne pouvait fonctionner comme monnaie du fait de sa limitation à 21 millions d’unités. A la place, il préconisait la création d’une monnaie digitale régulée par le gouvernement chinois. Deux mois plus tard, les plateformes chinoises de négoce de monnaie digitale annonçaient leur fermeture devant la pression politique.

Il est vrai que la génération précédente a connu une réalité différente : la croissance économique, le plein emploi, la rémunération confortable de l’épargne, etc., pour léguer à ses enfants des fins de mois difficiles, une retraite incertaine, des états surendettés et une monnaie dépréciée.

On pouvait néanmoins espérer que ces personnalités du monde financier produiraient des arguments plus solides à l’encontre du Bitcoin. Leurs propos laissent au contraire transparaître une profonde méconnaissance du sujet.

Jamie Dimon semble ignorer que la devise du Bitcoin est « vires in numeris » soit « la force par les chiffres » en latin. Son algorithme se base sur les mathématiques, la cryptographie, et un enregistrement en continu de toutes les opérations. Ce qui garantit à la foi sa robustesse et un haut niveau de transparence.

Si la presse relaye souvent les vols de monnaie digitale, il est utile de rappeler que les portefeuilles en ligne peuvent certes être piratés, mais que l’algorithme est inviolable. C’est pourquoi il convient de conserver ses avoirs digitaux via un support hors ligne tel que celui proposé par la société française Ledger.

L’utilisation des monnaies digitales à des fins criminelles existe et doit être combattue, notamment en exigeant des plateformes d’échange une documentation complète sur leurs clients. On peut néanmoins concevoir que les monnaies traditionnelles sont encore préférées pour la grande majorité des transactions délictueuses. Nous sommes encore loin d’une situation où les dealers de quartier vendent leur marchandise en présentant le code-barres de leur portefeuille électronique.

La limite de 21 millions d’unités ne doit pas occulter que le Bitcoin est divisible en 8 fractions, soit jusqu’à 0.00000001 BTC, plus petite unité monétaire appelée « Satoshi » en hommage à l’inventeur du bitcoin. Si un Bitcoin vaut aujourd’hui 4000 dollars, un Satoshi ne vaut que 0.004 centimes. Au fur et à mesure que l’adoption progressera, le point de référence devrait passer du Bitcoin au Satoshi.

Enfin, proposer une monnaie digitale aux mains d’une autorité centrale n’a aucun intérêt. C’est justement la prise de conscience de la solidité du modèle décentralisé du Bitcoin qui explique la hausse récente des cours.

Pour la première fois de l’histoire de l’humanité, la conjugaison d’Internet et des mathématiques permet le développement de solutions monétaires non régaliennes. Il est normal que cette révolution technologique amène du scepticisme.

Qui prévoyait il y a 20 ans que les plus grandes sociétés de la bourse américaine seraient aujourd’hui Apple, Microsoft, Facebook et Amazon ?

Le succès des monnaies digitales continuera car ces dernières permettent des transactions plus rapides et moins chères que les monnaies traditionnelles. Les micro-paiements sont possibles. Pourquoi utiliser des prestataires comme Western Union pour envoyer des fonds à l’étranger alors que les monnaies digitales seront reçues en quelques minutes pour une fraction du coût des intermédiaires financiers actuels ?

Les monnaies digitales sont utilisées pour les nouveaux modèles d’affaires de la Blockchain. La société américaine Patientory propose par exemple aux patients d’enregistrer leurs informations médicales sur une plateforme sécurisée. L’utilisateur garde un contrôle total sur ses données et peut décider de les partager à des praticiens, qui peuvent à leur tour enrichir le dossier médical du patient. Pour disposer de davantage d’espace de stockage, le patient devra acheter les jetons de Patientory appelés PTOY. Ces derniers sont achetables contre les deux principales monnaies digitales : Bitcoin et Ether. Même s’il est trop tôt pour juger des chances de succès de cette entreprise, elle fait partie des centaines de nouveaux projets naissants, dont certains connaîtront peut-être une fortune similaire à celle des leaders de la Silicon Valley.

Les monnaies digitales ne sont pas une menace pour les monnaies traditionnelles ni pour les gouvernements. Elles représentent simplement une alternative nouvelle pour la population. Il appartient aux législateurs de fixer un cadre juridique embrassant cette technologie.

En six mois, trois étapes importantes ont été franchies.

Premièrement le Japon, troisième économie mondiale, a donné valeur légale aux monnaies digitales en avril, ce qui signifie que les Japonais peuvent librement les utiliser pour commercer. D’autres pays travaillent à l’assouplissement de leur législation.

Deuxièmement, le Bitcoin a surmonté en deux semaines la fermeture des plateformes d’échange chinoises par le gouvernement de Pékin. Lors du précédent recadrage de 2014, la Chine avait fait plonger les cours du Bitcoin pendant deux ans. Autres temps, autres mœurs. A l’époque, les transactions en yuan représentaient jusqu’à 90% du volume total. Le site Cryptocompare montre qu’au 17 septembre ce chiffre est descendu à… 6%, tandis que les transactions en yen explosent. Signe que les investisseurs chinois utilisent désormais les plateformes japonaises ?

Troisièmement, le débat autour de l’augmentation de la capacité de traitement des transactions en Bitcoin a connu un dénouement positif fin juillet. La technologie Segwit permettant l’inclusion de davantage de transactions au sein d’un bloc de données a été confirmée le 22 août sur l’algorithme. Elle ouvre ainsi la voie à celle du Lightning Networks qui amplifiera encore la rapidité du réseau Bitcoin et des autres monnaies développant cette technologie telles que le Litecoin, Vertcoin et Monacoin. Ces améliorations sont indispensables afin de permettre leur usage courant.

Par ailleurs, la création fin juillet d’une deuxième chaîne concurrente, Bitcoin Cash (BCH), par une partie des mineurs tourne au flop. Tandis que le Bitcoin (BTC) traite régulièrement plus de 2000 transactions par bloc, le BCH peine à trouver plus de 100 transactions. La réaction du marché ne s’est pas fait attendre. Le cours du Bitcoin a doublé depuis la scission tandis que celui du Bitcoin Cash est resté stable. Ce coup d’état raté laisse présager que le débat prévu en novembre sur l’augmentation des blocs d'un à deux Mégabytes pour le Bitcoin n’aura pas lieu.

2017 est donc l’année de la consolidation juridique et technologique des monnaies digitales, en route vers une adoption croissante.