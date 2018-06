Natixis, ou les contradictions des euroïnomanes

Les analyses de Natixis, pilotées par Patrick Artus, ne sont pas à un paradoxe près. Elles sont à la fois des critiques parfois féroces des dérives économiques, au premier rang desquelles cette construction artificielle et extravagante qu’est l’euro, mais également d’un conformisme idéologique désarmant, les poussant à des prises de position totalement contradictoires. Nouvel exemple.

L’UE, source de nos problèmes dont on ne pourrait sortir

Pourtant, même le défenseur le plus radical du libre-échange, The Economist, a reconnu le rôle de la Chine dans les pertes d’emplois des Etats-Unis , qui pèsent naturellement sur le partage de la valeur. La seconde phrase frise le comique car différencier le recul de la protection sociale des règles de l’UE est comique, tant les instances européennes poussent justement au recul de la protection sociale. Et comment l’Italie peut-elle investir avec les contraintes budgétaires que le monstre européen lui impose ? Enfin, refuser de voir le lien entre les l’enrichissement des plus riches et les inégalités est tout de même risible à l’époque de Piketty ou Stiglitz . Natixis dit n’importe quoi pour dénoncer les « populistes ».