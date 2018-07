Nouvelle baisse de 1 milliard d’euros des APL !

C’est mieux que les APL soient calculés sur les ressources actuelles.. cela permet au travailleur qui a perdu son emploi entre temps de ne pas se trouver en difficulté. Inversement, celui qui entre temps retrouve un emploi voit les aides qui lui ont été accordées baisser ou supprimées (suivant son age, les revenus du foyer et autres barêmes).





Je vais prendre un exemple : vous passez de 900 euros (allocation chomage) à 3500 euros, pour un loyer de mettons 700 euros est ce bien normal de percevoir en plus 295 euros (plafond) ?





Cette réforme est donc profitable aux personnes en difficultés.





D’autre part, que les plafonds ne soient pas revus à la hausse, incite les personnes qui ont des logements trop grands, trop cher, dans le privé bref non en inadequation avec leurs revenus à de diriger vers le parc locatif public.. (en extension, ici sa se construit comme des petits pains, loi sru oblige !)





Autre chose et pas des moindres, cette hausse des apl elle ne sortira pas d’un chapeau magique, comme un lapin mais sera répercutée sur les travailleurs et là je pense aussi à ceux qui n’ont pas de salaires mirobolants (classes moyennes basses), qui n’en bénéficient pas, ni d’autres aides par ailleurs et qui se paupérisent... (entre crédit de la voiture (nécessaire quand on habite hors grandes villes, loyer plein pot, impots, prélévements divers, charges (edf, téléphonie, eau (sans réductions),mutuelles, assurances et nourriture...





Allez dans les discounts, tak tak et regardez les personnes qui composent leur clientèle et qui regardent les prix, bref qui font attention à leur poste nourriture, vous serez étonné !





Ces classes moyennes basses diplomés, surtout les jeunes, elles s’expatrient de plus en plus, pour cette raison (en plus de la sinistrose ambiante) quitte à aller vivre et travailler dans des pays ou le système de protection social est moins généreux..





et donc si les diplômés, les talents, les entreprenants, s’en vont... qui restera t’il pour payer ces hausses d’apl ? les riches ? lol, ca fait longtemps que la plupart d’entre eux sont partis (parfois pas loin, en belgique). Un mouvement que notre président a tenté d’endiguer en supprimant l’isf...





devise de chépuki : quand les riches s’appauvrissent, c’est que les pauvres sont déjà morts.





ou





(de jacques chirac), il ne faut pas tuer la poule aux oeufs d’or...





Quand la france ressemblera aux tiers monde, A qui vous allez les prélever les hausses d’apl, humpf ?????