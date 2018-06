Où va la démocratie actuelle ?

La démocratie actuelle n'a aucune prise sur la trajectoire de l'économie. A la sortie de la seconde guerre mondiale, le taux de chômage était très bas : 1,2 % en 1949 (Michel Husson, 2008). Ce chômage très bas a même permis à Georges Pompidou de prophetiser en 1967 que : "Si un jour on atteint 500 000 chômeurs en France, ça sera la révolution".

Aujourd'hui on en est à plus de 3 500 000 pour la seule catégorie A des chômeurs. Et la bonne vieille démocratie continue toujours sa route tranquillement comme si elle n'a pas de mémoire, comme une machine aveugle, comme un TGV sans conducteur qui va à vive allure.

Et pourtant les promesses de la démocratie sont toujours constantes hier comme aujourd'hui.

En 1974, lorsque le chômage atteint 500 000, Valéry Giscard D'Estaing promettait : "Le gouvernement fera le nécessaire à temps pour vous protéger du chômage. Il en a la volonté et il en a les moyens."

Deux ans plus tard en 1976, le nombre de chômeurs grimpe à 1 million. Et en 1981, ce nombre double et atteint 2 millions.

Pierre Mauroy : "Il faudra 18 mois à 2 ans pour inverser la tendance et réduire le chômage."

En 1992, Pierre Beregovoy : "Tout est fait et tout sera fait pour que le cap des 3 million de chômeurs ne soit pas atteint", et, un an plus tard, en 1993, le chômage atteint 3 millions.

Etc.

Les faits historiques montrent clairement la nature de la démocratie actuelle : la dictature du salariat sur les chômeurs. C'est ce que j'appelle la lutte des superclasses.

Puisque cette démocratie n'a aucun effet sur la hausse ou la baisse du chômage, qui sont déterminés par la loi aveugle du marché, celui-ci grimpera jusqu'à atteindre la majorité de la population active. Parce que le salariat est positivement recherché par le grand nombre, or la cause du chômage, c'est le salariat. Ce qui fait que l'Etat actuel va droit dans le mur.

Déjà les taux de profit sont en baisse, le taux de croissance chute (Insee), la bourse en déprime depuis février 2018, tout indique que le marché prépare de mauvaises surprises pour Emmanuel Macron. Ça ressemble à la trajectoire du quinquennat de Nicolas Sarkozy où commence la Grande Récession de 2008-2009 qui amènera François Hollande au pouvoir avec sa théorie de l'inversion de la courbe du chômage.

Aujourd'hui, cette courbe s'est inversée, mais seulement par la volonté aveugle et impersonnelle du marché. Cette inversion ne fait que préparer une nouvelle crise économique encore plus destructrice d'emplois.