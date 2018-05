Plus c’est gros et plus ça passe !

L’un des coups les plus admirables, réalisé par nos élites mondialistes, c’est le pouvoir de création monétaire octroyée aux banques privées. En effet et cela est un concept essentiel à comprendre, lorsqu’une banque accorde un crédit, elle crée de l’argent à partir de rien (« ex-nihilo » en latin). Elle réalise, par un tour de passe-passe admirable, une simple opération comptable signifiant : « J’ai prêté tant à untel (créance) – Untel me doit tant (dette) ».

Parallèlement à cela, il y a destruction monétaire au fur et à mesure que le débiteur rembourse sa dette. Entre temps, vous l’aurez compris, la banque s’enrichit par le biais des intérêts en prêtant quelque chose qu’elle ne possède pas.

On nous apprend cela en troisième année d’économie et j’ai toujours accepté ce principe sans même le remettre en question car, bien sûr, cela vous est présenté de manière vertueuse. Ah, très bien. Ainsi va la République !

Et donc contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas les dépôts qui font les crédits. Autrement dit, lorsqu’une banque vous prête de l’argent, elle n’utilise pas les avoirs disponibles déposés par l’un ou plusieurs de ses clients mais l’argent est tout simplement créé par le simple fait de vous accorder ce crédit.

Bien sûr, une banque doit posséder un minimum de dépôts pour être autorisée à prêter plus que ce qu’elle ne possède. Il existe un coefficient multiplicateur. Une banque peut prêter jusqu’à quarante fois le montant de ses dépôts. C’est ce qu’on appelle, dans le jargon bancaire, les règles prudentielles.

L’origine de l’arnaque

Mais comment une banque peut-elle s’octroyer ce droit régalien de créer de la monnaie du néant ? Tout simplement parce que les banques partent du postulat selon lequel tout le monde ne reviendra pas retirer son argent en même temps ! On comprend dès lors beaucoup mieux pourquoi, en ces temps où la crise guette, ces chers banquiers vous enquiquinent la vie dès qu’il s’agit de retirer du cash.

Pour dater la naissance de ce privilège, il nous faut revenir au 17ème siècle à Londres et Stockholm avec le développement du commerce. En effet, les pièces d’or et d’argent trouaient les poches des marchands si bien qu’ils avaient tendance à les perdre en route. Donc niveau pratique et sécurité, vous comprenez que ce n’était vraiment pas la panacée.

Pour remédier à ces quelques tracas, les marchands avaient pris pour habitude de déposer leurs pièces auprès des orfèvres (les ancêtres des banques) en échange d’un simple papier faisant office de reconnaissance de dettes. Ce papier d’abord nominatif a cessé de l’être puisqu’avec le temps, il était devenu ainsi plus simple de céder un titre de créance à autrui afin d’honorer une dette. Le billet, tel que nous le connaissons, aujourd’hui était né. Les orfèvres, constatant que l’or qu’ils conservaient en sécurité ne faisait l’objet que de très peu de retraits, se sont tout simplement mis à émettre plus de papier que d’or réellement contenu dans leurs coffres.

C’est donc par un procédé purement probabiliste que le métier de banquier a vu le jour en permettant à ce dernier de prêter de l’argent qu’il ne possède pas. Avouez qu’on ne peut rester qu’admiratif devant tant d’ingéniosité… Et dans ce domaine, il faut reconnaître qu’ils sont plutôt doués.

La Suisse en exemple ?

Quelques-uns sur la toile ne cessent pourtant d’alerter la masse silencieuse. Mais cela est si subtile pour un non initié que personne ne relève l’importance de leurs paroles.

On citera par exemple Etienne Chouard qui dit clairement que « lorsqu’une banque vous prête de l’argent, elle ne l’a pas ».

Très récemment, le colonel Régis Chamagne expliquait cela très bien dans l’une de ses conférences.

De même, un ancien secrétaire du Crédit Suisse Vaud, François de Siebenthal reconnaît avoir éprouvé les pires difficultés à avaler cette pilule pour le moins indigeste. Franchement stupéfait à la découverte de cette immense supercherie, il dit en avoir été malade : « Quelqu’un a dit, on ne peut pas mentir à tout le monde, tout le temps. Ce n’est pas vrai ! On nous a menti à tous, tout le temps ! Moi-même en tant que banquier, j’ai eu du mal à le comprendre. Ca m’a créé des problèmes physiques. J’ai pris des kilos… Cela avait une conséquence somatique sur moi ».

Il explique également que la Suisse, souvent précurseur dans bien des domaines doit montrer la voix au reste du monde. Victor Hugo disait « Dans l’histoire des peuples, la Suisse aura le dernier mot ». Denis de Rougement rajoutait, sur la base du texte de Victor Hugo, « Encore faut-il qu’elle le dise ».

Il a alors rejoint un groupe de citoyens, indépendant politiquement, qui planchait déjà depuis six ans sur la question. C’est ainsi que le comité d’initiative « Monnaie pleine » est né afin de révéler cette incroyable injustice à tous. Des votations seront organisées en Suisse, en juin prochain, en vue de redonner à la confédération helvétique la souveraineté de la création monétaire. La monnaie est « pleine » au sens où toute la monnaie scripturale créée serait garantie à 100% par la BNS (Banque Nationale Suisse). Rappelons que la monnaie scripturale (environ 90% de la monnaie en circulation) ne représente que de simples chiffres dans les ordinateurs des banques. Et cette monnaie n’est en rien garantie puisque le gouvernement suisse a officiellement déclaré que « Seule la monnaie centrale a cours légal […] l’argent au sens du droit constitutionnel ne comprend pas la monnaie scripturale des banques commerciales qui connaît un risque d’insolvabilité ».

Un électrochoc nécessaire

On constate donc très clairement que même les professionnels du milieu ignorent tout de ce véritable stratagème. J’ai pu le constater par moi-même, à de nombreuses reprises, lors de discussions avec des banquiers et plus largement dans le milieu de la finance.

Mais faire comprendre l’ampleur de l’arnaque tant celle-ci est énorme, c’est un peu à chaque fois comme un coup d’épée dans l’eau. L’individu est en état de glaciation émotionnelle, éloigné de la réalité et figé dans ses certitudes. Il devra passer par une phase de sidération pour admettre qu’on ait pu lui mentir à ce point et ainsi pouvoir instiller l’idée qu’un changement de paradigme ne pourrait que lui être profitable.

Ce n’est pas le tout de dire et de répéter que les banquiers sont des voleurs parce que les commissions, les frais bancaires, et que sais-je encore, sont exorbitants. Encore faut-il comprendre que le métier de banquier est fondé sur la plus grande arnaque qui soit : le prêt de quelque chose qui n’existe pas et qui est créé du néant.

Cela paraît inimaginable et pourtant ils l’ont fait ! Il ne suffit que de quelques générations pour que cela paraisse comme une évidence à tout un chacun. Et combien de peuples se sont fait berner depuis lors ?

Comprendre le principe de création monétaire ex-nihilo par les banques privées est la base minimum nécessaire, dans l’appréhension du monde dans lequel nous vivons. Il devient alors plus aisé de saisir les artifices économiques élaborés par nos élites. Nous sommes dans une économie où la dette est devenue la norme, où le rôle de la monnaie a été détourné au profit de quelques-uns et au détriment de la majorité. Il est désormais primordial que nous sortions de l’ignorance la plus totale et arrêtions de nous faire duper sans cesse ! Gageons que les helvètes sauront montrer l’exemple au monde entier le 10 juin prochain. C’est juste une question de bon sens…

« Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu’il y aurait une révolution dès demain matin ».

Sir Henry Ford (1863-1947), fondateur de Ford

