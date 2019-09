Pour stopper la casse des retraites par le régime Macron, la grève de la RATP s’annonce massive

Les chiffres parlent d’eux même, 90% de grévistes sont annoncées à la RATP pour ce vendredi alors que l’intersyndicale y appelle à la grève pour stopper la casse des retraites par le régime Macron.

Un coup de semonce qui doit démontrer à l’ensemble des travailleurs qu’une grève massive est à même de créer le rapport de force pour défendre la Sécurité Sociale et avec elle la retraite à 60 ans et 37,5 annuité de cotisation pour tous. Le PRCF a lancé une pétition en ce sens qu’il est possible de signer en ligne

Au delà de ce mouvement ponctuel et ne concernant qu’une entreprise, tous les travailleurs sont concernés, c’est donc tous ensemble et en même temps qu’ils doivent réagir et passer à l’action. Le 24 septembre, une journée nationale d’action est lancée par la CGT.

Les prévisions de trafic ratp pour le 13 septembre : quasi pas de métros et de RER

Aucun métro de la journée : lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bs,10,11,12,13

1 métro sur 3 uniquement en heure de pointes (6h30 -9h30 /17h -20h) : 4, 7,8,9

service normal mais lignes saturées : ligne 1 et 14 (automatique)

RER A : 1 train sur 3 uniquement en heure de pointe, gares femées en dehors de ces horaires

RER B (branche sud) : 1 train sur 5 uniquement en heure de pointe, gares femées en dehors de ces horaires

interconnexion suspendues en gare du nord, 1 train sur deux sur la branche nord SNCF.

Tramway T3B et T 5 : 1/2 T1, T2, T3a, T6, T7, T8 : 1/3 en heure de pointe

Bus : 1/3

Les transports seront donc assurés, de façon dégradée, pour rejoindre la fête de l’Humanité

La RATP profite de la grève pour faire de la pub aux géants de l’ubérisation précarisation

Plutôt que de s’engager pour défendre les retraites de tous, la direction de la RATP préfère profiter de la grève pour faire une opération de promotion des géants de l’ubérisation, en leur offrant un coup de pub gratuit. Un mépris évident pour les usagers, car cette direction sait par ailleurs très bien que ce n’est pas les trottinettes ni les chauffeurs de VTC qui vont transporter les millions de passagers qui utilisent métro et RER chaque jour.

les explications de la CGT RATP sur les raisons pour lesquelles il faut rejoindre le mouvement

