Pour un retour au plein-emploi en France

@Michel Leclerc

C’est quand meme curieux ces capitalistes qui refusent de participer à la protection sociale, pour la faire payer par leurs employés. Il faudrait une sacré hausse de la TVA, déja ENORME (Déja 20% c’est du vol !) pour compenser les cotisations sociales. Je vous signale que les cotisations sociales sont payées sur les salaires et non pas par l’entreprise ! (Astuce sémantique des facho-résistants aprés la guerre) Votre but n’est donc que de diminuer le cout salarial, en profitant d’une hausse minime des salaires. Reste à prouver que le patronat baisse les prix en proportion...S’il n’y a AUCUNE CONTRAINTE ! (Interdite par l’UE)

Comme patriotisme et égoisme hallucinant !

Vous n’avez pas remarqué que c’est l’UE, et les délocalisations qui ont déstabilisé les économies industrielles de l’occident ? La libre circulation des capitaux et marchandises ?

Je ne dis pas l’interdiction des échanges, bien entendu, mais il faudrait une régulation élémentaire !

Et puis on pourrait sortir de l’euro....Reprendre le controle de la monnaie comme l’ont en plus les chinois. Chose trés importante, à l’origine de leur développement.

Et puis la tentation serait grande, vu la hausse du budget de l’état, d’en profiter pour rentrer dans les clous de la dette dans la zone euro ! Héhéhéhéh ! Malin ça hein ?

Bof le but crétinissime de toute la manoeuvre.

Essayez de voir plus loin et au dela du bout de votre nez...

Que le MEDEF arrete de nous prendre pour des cons, sinon on va finir par les taxer de crétins ontologiques, voire fachisant. Et un jour ils passeront à la guillotine.