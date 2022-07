Pouvoir d’achat : l’idée révolutionnaire de Jean-Louis Bourlanges.

@Séraphin Lampion

De Gaulle ? Vous dites n’importe quoi : Les textes des référendum sont les suivants :

— 1958 :Approuvez-vous la Constitution qui vous est proposée par le Gouvernement de la République ?

— 1962 :Voulez-vous que l’Algérie devienne un Etat indépendant coopérant avec la France dans les conditions définies par les déclarations du 19 mars 1962 ?

— 1962 : Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et relatif à l’élection du président de la République au suffrage universel ?

— 1969 : Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat ?

Où voyez vous la manipulation ???