Prélèvement à la source : la ponction fiscale sera-t-elle plus douloureuse ?

L’impôt le plus juteux et le plus injuste parce que non proportionnel est déjà prélevé à la source : c’est la TVA, et cet impôt est indolore et indolore même si sa saveur est amère après coup.





De toutes façons, avec la dose d’anesthésiants diffusée massivement pr les médias et la majorité des élus, le malade ne sentira pas grand chose. Le foot, la bière et le tour de France feront le reste en attendant la cirrhose ou l’ulcère.