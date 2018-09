Prélèvement à la source : qui va y perdre ?

La France est le seul pays européens (avec la Suisse quand même mais bon ...) et l’un des seul des pays occidentaux à ne pas faire de prélèvement à la source.





Comment donc ont fait les autres ?





A vrai dire on en fait tout un plat mais c’est un progrès, et bien tardif, pour la quasi-totalité des gens quoi qu’on puisse en dire et que ce soit un problème pour ceux qui ont l’habitude d« optimiser » leur déclaration ne me dérange pas outre mesure.