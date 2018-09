Prélèvement de l’impôt à la source : Simulation et dissimulation en Macronie

@carnac

C’était de la provocation :

L’impôt sur le revenu (y compris revenus annexes) représente 20% du total des impôts. Et 20% de ceux qui paient l’impôts sur le revenu en paient les 80%.

La tendance de ce gouvernement (proche des banques il faut le rappeler) est de supprimer cette impôts pour le remplacer par une taxe lambda (CSG, TVA, taxe sur salaire on a le choix).

Pour ce qui est des dividendes d’actions : il ne vous a pas échappé que bon nombres des ces contribuable ont tous une assurance vie de plus de 8 ans. Donc on place tous ses dividendes sur son contrat d’assurance vie net d’impôt et on le ressort l’année fiscale suivante (moins de 6 mois après), comme cela on n’a plus à l’intégrer dans ses revenu et ça échappe à l’IR (sauf à la CSG).

Pour ce qui est des loyers et je passe sur le Derobien, Borloo, Pinel où c’est facile de faire du déficit fiscal, mais que pensez vous de la location en meublé ? Pas mal aussi.





Vous avez compris que ce que vous payez en impôts sur le revenu et minime par rapport à la totalité des taxes et divers que vous payez sans même vous en rendre compte. Pour un revenu comme le votre cela représente entre 60 et 70% de vos revenus (comme vous n’avez pas de véhicule et donc d’essence à payer vous êtes plus proche des 60%)