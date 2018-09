Première version des schémas de reproduction de Lénine en 1893

Article inutile, incompréhensible pour qui ne connaît pas le capital de Marx.



La raison du développement primaire est beaucoup plus prosaïque, Staline et Lénine savaient que la révolution ne serait pas internationale (contrairement à Trotsky) et que les capitalistes essayeraient de leurs faire la peau, et pour faire des armes et nourrir l’armée il faut du secteur primaire :



L’URSS a produit

- plus de chars que l’Axe et les US réunis

- fait plus de bombardements sur l’Axe que les alliés

- plus de canons et des fameux orgues



Sans le développement à marche forcée de l’industrie, du pétrole et des mines, par les plans quinquennaux, elle était foutue.

Sinon vous confondez l’ingénierie et les biens de consommation. L’ « intellect général » qui prend le dessus sur le capital fixe ce n’est pas la branlette au supermarché, Marx est un théoricien du besoin, pas du désir de jouir sans entrave gôôôcho.