Qu’est-ce qu’ils sont gentils les marchés financiers, ils prêtent même à taux négatif !

Toutes les conneries qu’ils nous ont fait gober … et payer ! (5) Les entretiens du Professeur VaZlin’. vazlin@laposte.net le 03 Septembre 201 N°262

Dans l’entretien précédant j’écrivais : « Qui prêterait à une personne surendettée comme l’Etat ?! Pas moi en tout cas ! Pourtant, l’Etat trouve toujours des prêteurs pour augmenter sa dette ! et parfois même, avec des taux négatifs ! »

Comme promis, voilà l‘explication de ce mystère !

Illustrons par un exemple : un jour, la France eut besoin d’1 million d’euros pour construire des crèches et lança un emprunt.

La banque « Tapdur » ([i]) répond ok et lève 1 million d’€ qu’elle prête à l’Etat à 10 % ([ii]) sur 10 ans, soit 100 000 € par an d’intérêts à payer. Nous appellerons cet emprunt : emprunt N°1.

Une année, l’Etat, complètement à la dèche, dit à la banque Tapdur : « désolé, cette année, je ne peux pas vous payer les 100 000 € d’annuités, il faut que je lance un emprunt »

La banque Tapdur répond immédiatement ok à cet emprunt, que nous appellerons « emprunt N°2 ».

C'est à dire que la banque Tapdur accorde à l’Etat un prêt de 100 000 €, qu’elle se verse immédiatement à elle-même. Elle n’a même pas à chercher des fonds, c’est un simple jeu d’écriture.

C’est maintenant 1 100 000 € que la banque Tapdur à placé à 10 % en bons d’Etat (1 million d’emprunt N°1 plus 100 000 € d’emprunt N°2) sans que la banque Tapdur ait déboursé un kopeck de plus que le 1 million à l’origine de la dette,

He he ! c’est quand même intéressant de prêter à un Etat pris à la gorge !

Mais attention : « même les banquiers ont du cœur ! »

Parce qu’au gouvernement, ya pas que des idiots ! Ils disent à la banque Tapdur : « he ho ! vos 10 % c’est trop, je vais voir ailleurs si c’est pas moins cher ! »

Affolement à la banque Tapdur ! Alors, la banque Tapdur va faire un geste immense de générosité : elle prêtera à taux négatif pour que l’Etat puisse passer ce cap difficile …. et garder ce bon client ! Oui, elle donnera de l’argent à l’Etat pour emprunter chez elle !

Les 100 000 € de l’emprunt N°2, elle les prêtera à l’Etat à -1 % et pendant 10 ans !

C'est à dire qu’elle paiera à l’Etat, chaque année, 1% de 100 000 € de l’emprunt N°2.

Donc, bilan final : L’Etat doit à la banque Tapdur :

1 000 000 (emprunt N°1)

+ 100 000 (emprunt N°2)

– 10 000 (10 ans d’intérêts négatifs de l‘emprunt N°2)

= 1 090 000 €

Intérêts négatifs ou pas, la dette de l’Etat vis-à-vis de la banque Tapdur n’a pas du tout baissé, au contraire !

Quant à la banque Tapdur, qu’a-t-elle déboursé ? le million initial, c’est tout !

Malgré le taux négatif consenti, la banque Tapdur a augmenté son prêt de 90 000€ !

Quelle générosité !

J’en pleure ! non de cette générosité, mais de m’être fait berner, de m’être fait plumer ainsi sans rien voir ! Je pleure de rage que nos politiques, depuis 1973, aient organisé ce racket !