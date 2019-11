Que penser de la radicalisation fiscale de Piketty ?

90% de taux marginal sur l’ISF, dépassement du capitalisme et de la propriété privée : le dernier livre de Thomas Piketty marque une vraie radicalisation des propositions de l’économiste star par rapport à ce qu’il proposait dans son livre de 2011, « La révolution fiscale », pas si révolutionnaire finalement. Que penser de ces choix, qui confirment l’évolution néomarxiste de l’économiste.

Un cran plus loin dans la lutte des classes

Les deux principaux ressorts de l’analyse de Piketty sont assez convaincants. D’une part, l’explosion des inégalités pénalise la croissance . De l’autre, leur envolée au sommet n’a aucune utilité. Après tout, à quoi sert-il d’avoir des milliardaires ? En quoi le fait d’avoir des personnes qui peuvent accumuler des dizaines de milliards est-il utile à la société ? Etre riche à millions n’est-il pas suffisant ? Cela, Macron, le président des ultra-riches, ne le saisit pas, lui qui vante l’envie d’être milliardaire, et non millionnaire ? Piketty touche juste également quand il propose une participation des salariés aux conseils d’administration en citant la Suède et l’Allemagne, qui montrent que cela ne pénalise pas l’économie. Sa proposition d’héritage citoyen de 120 000 euros à 25 ans, financé par l’ISF et les successions, interroge.