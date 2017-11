Que penser du retour de la croissance ?

Les chiffres du troisième trimestre restent bons car la rechute du commerce extérieur est compensée très exactement par la forte remontée des stocks (quand les statistiques du second trimestre, étonnament, avaient présenté le phénomène inverse, en contradiction avec les statistiques des douanes). La hausse de la consommation (des ménages et de l’Etat) et de l’investissement, permettent une hausse de 0,5% du PIB, soit 2% en rythme annuel. L’acquis de croissance pour 2017 est d’ors et déjà de 1,7% . De bon augure alors que le quatrième trimestre est souvent marqué par une bonne performance du commerce extérieur, les produits français étant volontiers offerts en fin d’année.