Quel avenir pour le Palladium ?

​Avec une hausse toujours plus exponentielle du palladium de 54 % en 2019, Goldman Sachs voyait le métal augmenter à 3 000 $/oz juste avant la chute de fin février 2020.​C’était une prévision assez logique sachant que le déficit de cette année était estimé à 1 million d’onces , selon un PDG du secteur russe des métaux du groupe du platine. Autrement dit, il était prévu une demande bien plus forte que l’offre et c’est le plus grand fossé depuis 2014. L’épidémie de coronavirus devrait changer quelque peu ce scénario et ainsi baisser la demande de palladium ce qui réduirait ce déficit. Ce métal reste néanmoins en situation de pénurie ce qui explique la hausse importante de son cours boursier ces dernières années.Il est utilisé à environ 85 % dans l’industrie automobile pour fabriquer les pots d’échappement (catalyseurs automobiles) des voitures majoritairement à essence. Il permet notamment de réduire les émissions polluantes des véhicules. En 2018, la production mondiale de palladium se divise dans l’ordre entre la Russie (85 tonnes), l’Afrique du Sud (68 tonnes), le Canada (17 tonnes) et les États-Unis (14 tonnes).