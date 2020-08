Quel est le meilleur moment pour acheter de l’Or et de l’Argent ?

​A quelle période est-il optimal d'investir dans l'or et dans l'argent ? Pour déceler les périodes les plus propices à l’achat de métaux précieux, il est intéressant de revenir sur la moyenne des mouvements de prix quotidiens de 1975 à 2019.



​

Quand acheter de l'Or ?

Le graphique qui suit, montre les gains et pertes cumulés moyens de l’or tout au long de l’année. L’année de départ étant la date où il était redevenu légal de posséder de l’or aux États-Unis. Toutes les données suivantes sont exprimées en dollar et peuvent servir d’indicateur.

​

Voici les gains/pertes moyens du prix quotidien de l’or au cours des 45 dernières années. Remarquez le cercle vert :

​

D’un point de vue trimestriel, l’analyse peut être prolongée pour vérifier à quel moment de l’année il était propice d’acheter de l’or :

​

Depuis 1975, le deuxième trimestre (d’avril à juin) est clairement celui où la performance de l'or a été la plus faible : au moment où j’écris ces lignes, c’est donc encore le meilleur moment pour investir dans l’or. Le troisième trimestre de juillet à septembre reste la période la moins intéressante en moyenne pour acheter, car le métal est au plus haut de son prix.

​​

Il est également possible d’être plus précis avec des données historiques mensuelles en diagramme en bâton, toujours de 1975 à 2019, ce qui relativise l’analyse :



Depuis 1975, l’histoire montre que le prix de l’or a le plus baissé en mars. C’est donc un mois particulièrement propice à l’achat. Avec les deux graphiques, nous pouvons dire que hormis mars et le début du mois d’avril, fin juin et début juillet sont, en moyenne, les seules autres baisses de prix notables au cours de l’année. ​



​

Quand acheter de l'Argent ?

Si l’on s’en tient aux données, au niveau de l’argent métal, le mois juin serait une période particulièrement propice à l’achat. Les corrections sont encore plus prononcées que pour l’or.

​

​La tendance se confirme sur un graphique mensuel plus précis :

​

Contrairement à l’or, le mois de mars est généralement assez plat. Le meilleur mois pour acheter de l’argent reste en moyenne le mois de juin. Comme l’or, si les tendances saisonnières se confirment, c’est le moment où vous obtiendrez le meilleur prix par rapport au reste de l’année.

​

Au cours des 45 dernières années, ces modèles saisonniers se sont validés à peu près deux fois sur trois ans. Il s’agit bien ici de tendances générales qui peuvent aider à optimiser les investissements cruciaux dans les métaux précieux pour se débancariser.



C’est bien connu, "les performances passées ne préjugent pas des performances futures ". Mais pour ceux qui jugent que ces récurrences historiques d’un demi-siècle sont pertinentes, ce serait actuellement la dernière possibilité de l’année pour acheter de l’or et de l’argent au rabais.





​Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le 2e meilleur moment est maintenant

Début janvier, mars ou avril et fin juin, l’or et l’argent ont tendance à être à leurs prix les plus bas de l’année. Ce sont donc les meilleurs moments pour acheter. Dans tous les cas, les chiffres et les données de ces dernières décennies montrent que, dans l'idéal, il vaut mieux être entièrement positionné avant août.



Plus vous attendez plus vos métaux précieux coûteront cher, les différentes analyses et prévisions sur le sujet montrent que l’avenir du métal jaune est tout tracé… à la hausse. Quant au métal gris, cela fait des années que de nombreux arguments prouvent sa sous-évaluation et les éléments de sa surperformance par rapport à l’or se confortent jour après jour.



Comme le signale le spécialiste de l'information financière Bruno Bertez, nous sommes dans une phase intermédiaire cruciale :

​

Que se passera-t-il ensuite ? Nul ne le sait, mais vous obtiendrez probablement un meilleur prix cette année que l’année prochaine.

​

Dans tous les cas et peu importe la période, il est nécessaire de détenir des métaux précieux pour stabiliser et préserver son patrimoine à long terme, surtout durant une période aussi instable que la nouvelle décennie 2020.





Franck Pengam





Article initialement publié sur Or.fr et dans la revue Or & Argent n°5 (Juillet 2020).