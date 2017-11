Quelques Remarques sur le protectionnisme en général…

... f) Quant au contribuable français, son rôle dans cette affaire a été réduit par le système à compenser par ses impôts à la fois l’augmentation de la dette, le déficit de la balance des paiements et l’augmentation des allocations de chômage versées aux travailleurs français désormais au chômage. En outre, il a, à son corps défendant bien sûr, renforcé la situation économiques de nos concurrents anglo-saxons et celle du Comecom !!! ...

A) À tout seigneur, tout honneur, commençons par le protectionnisme d’inspiration soviétique.

Simple dans son principe, il était pratiquement total et consistait à interdire formellement toute importation qui n’ait pas été spécifiquement autorisée par un plan, quinquennal ou autre, ou par une décision spécifique dans un contexte économique donné. Il englobait en outre la protection de la monnaie nationale et de la balance des paiements dans la mesure où, à de rares exceptions près, le produit importé ne devait faire l’objet d’aucun paiement en devises, quelle qu’elle soit. Le règlement de l’achat ne pouvait en principe se faire que par les systèmes de compensation ou de troc.

Exemple : je veux bien importer de chez vous tel ou tel produit dont j’ai besoin, et que je suis dans l’incapacité de produire moi-même, sous condition que vous importiez tel ou tel autre produit dont je dispose, et ceci jusqu’à due concurrence !

Les devises pouvaient finalement être utilisées mais à condition d’être elles-mêmes obtenues par un échange par une vente de produit à l’exportation.

Ne nous y trompons pas. En dépit de la lourdeur administrative extrême du système communiste la diversité des besoins et des pays intéressés permettait des échanges bilatéraux, triangulaires, parfois quadrangulaires, très fructueux et garantissait une protection économique totale.

Exemple : Pour éviter toute sortie de devises, la couverture financière requise par une certaine organisation soviétique implantée en Afrique de l’Ouest (Zone CFA) était finalement assurée par le produit de la vente de sucre cubain vendu par Cuba à certaines nations africaines. J’ai d’ailleurs toujours ignoré où et comment les contre-valeurs Pesos/sucre cubain-Roubles étaient compensées, mais… cela marchait et globalement, la croissance était au rendez-vous, puisqu’à l’époque de la perestroïka, cette croissance avoisinait encore les 3%. Ce chiffre est évidemment à rapprocher à rapprocher des 1et des plumes mensongères % de notre actuelle croissance en économie libérale, croissance que je soupçonne d’être plutôt une décroissance de fait !!!

Autre exemple encore plus lumineux basé sur une expérience tout-à-fait réelle :

Considérons une société « européenne » X and C°, dont le coffre-fort, et naturellement son tour de table, étaient anglo-saxons. Elle disposait en outre de divers filiales en Europe de l’Ouest dont une en France.

Disons qu’elle proposait des produits de qualité à un prix compétitif.

Elle souhaitait, bien sûr, vendre ces produits à une certaine République du bloc de l’Est et il se trouve que cette république était précisément demandeuse ne pouvait plus satisfaire elle-même ses besoins. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que… cette république refusait de payer les produits de X and C° en dollars ou toute autre devise convertible et X and que X and C° refusait évidemment d’être payée en rouble…

La République du bloc de l’Est et la X and C° tombèrent donc d’accord pour utiliser le système du troc.

Mais alors, nouvelle complication ! La X and C° n’avait aucun besoin des produits proposés en compensation par la république socialiste acheteuse !!! D’autre part la politique économique du pays auquel appartenait la X and C° n’était évidemment pas favorable au développement du chômage sur son territoire par l’importation de produits qu’elle fabriquait très bien elle-même !

Que croyez-vous qu’il advint ? L’actuelle contre-europe alors encore en gestation ayant d’ores-et-déjà abaissé ses barrières douanières, la société X and C° donna ordre à sa filiale française d’acheter désormais à un membre du Comecom certains matériels qui étaient jusque-là fabriqués en France. Et ces achats français au Comecom devaient être évidemment payés en bons Francs Français bien lourds de l’époque !!!

Résultats finaux :

a) Le protectionnisme socialiste lui a permis d’acquérir de nécessaires biens étrangers sans sortir de devises ; protégeant ainsi à la fois sa monnaie et sa balance des paiements !!!

b) Le protectionnisme Soviétique a engrangé, par le truchement du Comecom, les bonnes devises convertible correspondant aux achats inutiles par la France de produits qu’elle fabriquait elle-même jusqu’alors !

c) La main-d’œuvre française fabriquant les produits alors achetés au Comecom, c’est retrouvée, au mieux en sous-emploi, au pire au chômage !

d) La balance commerciale (et donc, la balance des paiements) française a commencé à faire de plus en plus grise mine !

e) Le protectionnisme anglo-saxon, au contraire et en partenariat avec le protectionnisme socialiste, a dans cette affaire grossi son chiffre à l’export avec tous les avantages économiques que cela comporte. Il a donné du travail à sa main-d’œuvre en exportant son chômage en France !

f) Quant au contribuable français, son rôle dans cette affaire a été réduit par le système à compenser par ses impôts à la fois l’augmentation de la dette, le déficit de la balance des paiements et l’augmentation des allocations de chômage versées aux travailleurs français désormais au chômage. En outre, il a, à son corps défendant bien sûr, renforcé la situation économiques de nos concurrents anglo-saxons et celle du Comecom !!!

Après cela, braves et honnêtes gens de France, prêtez je vous en prie une oreille plus attentive à ceux qui vous crient en vain depuis des années qu’il faut changer d’Europe et surtout changer ceux qui affectent de la gérer pour elle-même alors qu’ils ne font que la gérer dans l’intérêt mondialiste !!!

Si ces modestes réflexions ont l’heur d’intéresser quelques internautes sur Agora Vox, je me ferai un plaisir de les compléter (en B et peut-être et en C) par quelques remarques complémentaires tant sur le protectionnisme US et mondialiste que sur l’impérieuse nécessité de repenser un protectionnisme actualisé français, à défaut d’un protectionnisme franco-européen encore bien utopique.

Bien à vous !