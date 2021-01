Rachat de Carrefour : que penser de l’opposition du gouvernement ?

Papier publié hier sur le site de Marianne

Cette semaine, la révélation du projet de rachat de Carrefour par le groupe canadien Couche Tard a suscité une réaction hostile du gouvernement. Passée la surprise, bienvenue, d’une telle réaction de la part d’une majorité qui a laissé vendre tant de joyaux du pays (Alstom, Alcatel, Technip…etc), une analyse précise des dires des ministres pourrait indiquer que la partie n’est pas forcément close. Les déclarations des ministres pourraient aussi bien être une fin de non recevoir qu’une posture de négociation…

Une prise de contrôle de Carrefour pas encore exclue

Il faut d’autant plus se méfier de ce projet que les apparences peuvent sembler relativement anodines. En effet, n’était évoqué qu’un « rapprochement » entre Carrefour et un distributeur d’origine québécoise, peu connu dans l’hexagone, Couche Tard, pour une « fusion », qui donnait l’illusion d’un mariage d’égaux. En outre, Carrefour n’évoque que des « discussions très préliminaires ». Même le délégué national CFDT de l’enseigne ne semblait pas inquiet, affirmant que « si ces discussions aboutissaient, le point positif est qu’il n’y aurait pas beaucoup d’activités en doublons, susceptibles d’aboutir à des suppressions d’emplois », démontrant sans doute que le distributeur français a bien préparé son plan de communication. Et l’origine Québécoise de Couche Tard lui donne un aspect moins menaçant.

Malheureusement, derrière cette bluette financière, la réalité est tout autre. D’abord, l’orgine québécoise de Couche Tard ne doit pas faire oublier que l’entreprise est une multinationale comme une autre, canadienne et nord-américaine avant tout, comme l’illustre son équipe de direction qui ne semble comporter que deux québécois sur 15 personnes, ou sa réussite à générer une forte rentabilité pour ses actionnaires. D’ailleurs, le CETA, traité de libre-échange avec le Canada, est extrêmement proche dans sa logique du TAFTA… En outre, plus de la moitié des magasins du groupe sont aux Etats-Unis. Pour couronner le tout, il faut rappeler que près de 70% du chiffre d’affaires de Couche Tard est réalisé sur la vente d’essence, un commerce à l’avenir des plus incertains pour les années à venir.

Une telle fusion serait surtout le moyen pour Couche Tard de rééquilibrer son modèle d’affaires en réduisant vite et fortement sa dépendance aux ventes d’essence. Le rachat de Carrefour permettrait aussi à Couche Tard de devenir un leader mondial. Car même si Carrefour a un chiffre d’affaires bien plus plus important que le canadien (80 milliards d’euros contre 59 milliards de dollars, soit 48 milliards d’euros), c’est le second qui pèse le plus en bourse, avec une capitalisation boursière de 30 milliards d’euros, avant la correction des deux derniers jours contre 14 seulement pour Carrefour, malgré la flambée actuelle de l’action. Enfin, il est évoqué une offre de 20 euros par action pour les actionnaires de Carrefour, qui indique clairement que l’américain prendrait le contrôle sur le français.

Au premier abord, la réaction du gouvernement semble claire et le projet de rachat enterré. Mais un examen plus attentif des propos de Bruno Le Maire et Elisabeth Borne appelle à la plus grande prudence. Le ministre de l’économie affirme seulement qu’il n’est « a priori pas favorable à l’idée que Carrefour se fasse racheter par un groupe étranger ». Il n’y a pas de veto, et seulement un « a priori », qui peut être interprété comme une porte ouverte sous réserve d’un accord acceptable… Et Elisabeth Borne parle seulement de « préserver la stratégie » du groupe. D’ailleurs, l’action Carrefour n’a perdu que la moitié des gains qui ont suivi l’annonce des discussions, et celle de Couche Tard n’a pas bougé suite aux déclarations du gouvernement, signes que les marchés n’ont pas enterré le rapprochement.

En outre, les actionnaires de Carrefour restent sans doute motivés par une offre à 20 euros, sachant que l’action évolue entre 12 et 18 euros depuis 3 ans. On peut donc imaginer un scénario où le rapprochement avancerait, avec les deux groupes qui promettraient monts et merveilles en matière de gouvernance, d’emplois et de respect de la stratégie et l’identité de Carrefour au sein du nouveau groupe. Cela a été fait mille fois. Malheureusement, le passé nous montre que les promesses au moment des rachats sont rarement tenues après. En réalité cela viendrait forcément avec une pression renouvelée sur la rentabilité des magasins, pour compenser la prime donnée aux actionnaires de Carrefour. Et on peut faire confiance aux actionnaires de Couche Tard pour demander leur part du gâteau…

En somme, Carrefour n’est pas encore dans la position de Danone, protégé de Pepsi par l’Etat. Il n’y a pas encore de veto à son rachat mais une posture qui me semble encore laisser possible un « rapprochement » sous réserve qu’il soit bien présenté médiatiquement. Et avec un exécutif qui a montré si peu d’états d’âme au rachat d’entreprises françaises, il n’est pas inutile de s’opposer de toutes nos forces à une telle opération, pour ne pas se retrouver dans la position dans laquelle nous nous sommes trouvés avec Pechiney, Arcelor, Alstom, Alcatel, Lafarge, Technip, avec nos yeux pour pleurer…