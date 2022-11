Réforme contre les (futurs) retraités

Argument souvent avancé, les Français vivent plus longuement, ils doivent travailler plus longtemps. Comme si le progrès et le but de la vie étaient de toujours travailler plus quelles que soient les conditions. Quelles qu’en soient les conséquences !

L’espérance de vie des Français...

… s’allonge, effectivement. Pour les hommes, elle était de 79,5 ans en 2017 et de 85,3 pour les femmes, soit un gain de 2,1 années pour les premiers et 0,9 pour les secondes, par rapport à 2007. L’espérance de vie en bonne santé (nombre d'années qu'une personne peut vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne) est bien moindre : 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes.

En clair, une partie des travailleurs et des travailleuses ne pourront profiter, dans de bonnes conditions, de leur retraite.

De plus, ce n’est pas un retraité moyen qui vit ou meurt ! C’est une personne dont l’espérance dépend beaucoup de certaines caractéristiques : homme-femme, âge, catégorie sociale, profession…

D’après l’Insee, prenant en compte les années 2009-2013, un cadre-homme de 35 ans peut espérer vivre jusqu’à 84 ans et un ouvrier jusqu’à 77,6 ans soit 6,4 ans de moins ! La différence entre femme-cadre et ouvrière est moindre, 3,2 ans (88 et 84,8 ans).

A 35 ans, pour les hommes-cadres, l’espérance de vie en bonne santé est de 34 ans, soit, au total, 35 + 34 = 59 ans. Pour les ouvriers, elle est de 24 ans, 10 ans de moins : soit 35 + 24 ans = 59 ans. Avant l’âge officiel de départ à la retraite !

Plus l’âge de départ à la retraite sera retardé, plus le nombre d’ouvriers qui la prendront diminuera... et leur état de santé, leur qualité de vie, quelle que soit leur durée de cotisation.

Bonne façon d’équilibrer le régime de retraites au dépens des travailleurs (1).

Les accidents du travail (AT) ont un rôle important dans la différence d’espérance de vie et leur nombre varie en fonction du type d’emploi. Ainsi, le tableau A permet de constater que les AT mortels sont 3 fois plus élevés chez les ouvriers que chez les cadres et 2 à 5 fois plus chez les travailleurs et les travailleuses âgés de plus de 60 ans, ceux que les réformateurs veulent maintenir au travail !

Une enquête (2010) de la CNAMTS précise que les plus de 50 ans, comme les moins de 30 ans, constituent 23% des salariés et ne contribuent qu’à 16 % des AT contre 34 % pour les moins de 30 ans. Mais les AT graves les touchent plus : 32 % des incapacités permanentes concernent des salariés de plus de 50 ans qui, en plus, ont plus de difficultés de récupération, contre 14 % chez les moins de 30 ans. Pour les décès, la différence est encore plus importante : 41 % concernent les plus de 50 ans contre 12 % pour les moins de 30 ans (3).

Une publication de la Dares sur la fréquence des AT et des AT mortels suivant le type d’activité, Tableau B (simplifié), permet d’affiner ces propos (4).

La Dares rapporte 790 AT mortels par an, soit 2,2 par jour !

La fréquence des AT est en moyenne de 20,4 par million d’heures rémunérées. Elle varie du simple au double, de 17,4 à 39, par grands groupes d’activités, leur nombre le plus élevé est dans l’intérim (39) ou la construction (33).

Pour les AT mortels la moyenne est de 20,5 décès par milliard d’heures rémunérées. Ce taux est 2 à 3 fois plus élevé dans l’Intérim 40,7, Transports et entreposage 44,2, Travail du bois, industries du papier et imprimerie 46,4, Agriculture, sylviculture et pêche 50,2 et Construction 65,8.

Il faut noter que les différentes publications comptabilisent que « salariés affiliés au régime général ou à la mutualité sociale agricole et agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière en France » (ici hors Mayotte). Elles ne dénombrent pas les AT des travailleurs non affiliés, des travailleurs au noir, français ou étrangers, des sans papiers. Et le nombre d’AT est sous-estimé du fait d’une importante sous-déclaration.

Il faudrait ajouter aux AT, les suicides au travail en fonction de la profession :

un agriculteur, profession la plus à risque, se suicide tous les deux jours.

Entre 2007 et 2009, 161 suicides d’agriculteurs ont été constatés chaque année en moyenne, soit environ un tous les deux jours (5).

Tableau B - AT selon le secteur d’activité en 2019 Nombre d’AT avec arrêt Fréquence des AT* Nombre d'AT mortels Fréquence des AT mortels** Ensemble (a) 783617 20,4 790 20,5 Agriculture, sylviculture et pêche 15306 28,4 27 50,2 Industries dont 97185 17,4 140 25,1 Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 8441 25,5 13 39,2 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 24075 23,8 20 19,8 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 8238 27,3 14 46,4 Métallurgie, fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 15967 23,7 21 31,2 Construction 82293 33 164 65,8 Intérim 53197 39,3 55 40,7 Services (hors intérim) 528048 18,5 401 14,1 Dont Transports et entreposage 66959 28,5 104 44,2 Hébergement/restauration 41712 23,7 23 13,1 Activités de services administratifs et de soutien 47220 23,8 49 24,7 Administration publique 74568 21,1 21 5,9 Hébergement médico-social et action sociale sans hébergement 91889 39 21 8,9 Arts, spectacles et activités récréatives 13932 32,3 14 32,5

(a) Y compris 7 588 AT dont le secteur d'activité n'a pas pu être identifié.

* Par million d'heures rémunérées.

** Par milliard d'heures rémunérées.

Lecture : en 2019, 82 293 AT dans la Construction, soit 33 par millions d’heures rémunérées et 65,8 mortels par milliards d’heures rémunérées.