Retraites, politique de l’offre, énergie : ce déficit commercial qui disqualifie tout ce que fait Macron

164 milliards d’euros, 6% du PIB ! Jamais notre pays n’avait enregistré un tel déficit commercial. Bien sûr, les analystes (macronistes) à courte vue insisteront sur le rôle de l’énergie dans ce triste record. Mais il ne faut pas oublier que notre déficit hors énergie bat lui aussi un record historique et que, plus fondamentalement, ce déficit disqualifie l’ensemble de la politique économique de Macron.

L’incompétence bornée de Macron illustrée

Et dire que certains ont sincèrement cru que la compétence était un critère favorable à la reconduction du président en 2022… Sans présumer de la compétence de son adversaire d’alors, ce qui est frappant avec Macron, c’est à quel point il prend presque toujours les mauvaises décisions. Hors énergie, notre déficit commercial a donc battu un nouveau record en 2022. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir fait, depuis le rapport Attalil, renforcé par le rapport Gallois, de notre compétitivité l’alpha et l’omega de notre politique économique. Cela fait 15 ans que nos dirigeants en font leur première priorité économique, baissant les impôts des entreprises ou multipliant les aides (plus de 200 milliards d’euros par selon le dernier pointage d’Alternatives Economiques), et déconstruisant par étape les droits des travailleurs.

Bien sûr, à chaque fois, certains disent que nous n’en avons pas fait assez, ce qui a justifié l’accélération de cette stratégie sous Hollande (CICE, pacte de compétitivité, loi Macron, loi El Khomri), largement poursuivie depuis 2017 (suppression de l’ISF, baisse de l’IS, baisse des impôts sur les revenus du capital, baisse des impôts de production, ordonnances Macron). Une grande partie de ce que demande le patronat a été obtenu. Mais ce qui est frappant aujourd’hui, c’est l’inefficacité complète de cette politique. Si elle marchait, nous serions en excédent. Malheureusement, l’échec était prévisible : se battre sur le coût est ridicule dans l’UE, où le SMIC peut être 80% plus bas. En outre, nous continuons à laisser entrer les produits étrangers, sans réciproque : les USA ne vont aider que les véhicules électriques fabriqués localement, avec des batteries également fabriquées localement, contrairement à la France…

Que dire également de la terrible sanction que ce déficit apporte à la politique énergétique de Macron, à tout point de vue. Notre pays, longtemps exportateur d’électricité, s’est retrouvé importateur au plus mauvais moment, quand les prix étaient très élevés, plombant plus encore notre déficit commercial. Macron est aussi ici responsable de cette situation, lui qui a laissé notre filière nucléaire s’appauvrir, allant jusqu’à fermer inutilement la centrale de Fessenheim, qui aurait permis de réduire la note… Idem sur les sanctions contre la Russie, qui ont surtout abouti à nous appauvrir en renchérissant le prix des hydrocarbures, tout en enrichissant une Russie dont les exportations ont battu des records du fait d’un boycott limité, et même contourné par l’UE par l’achat d’hydrocarbures russes raffinées par d’autres.

Pour couronner le tout, ce déficit disqualifie aussi la réforme des retraites de Macron. Son principe consiste à augmenter le nombre de personnes qui travaillent pour financer les retraites. Mais dans un pays qui a un tel déficit de production, le chômage de masse réel, une fois démaquillé des artifices statistiques de l’exécutif, ne pourra pas se réduire. En clair l’augmentation requise du nombre de personnes qui doivent travailler ne pourra pas être absorbée par un marché du travail d’ors et déjà beaucoup trop rétréci par des échanges où nous achetons beaucoup trop à l’étranger par rapport à ce que nous y vendons. En clair, cette réforme ne produira que davantage de chômeurs, et des pensions plus faibles. Une France avec un tel déficit commercial ne peut pas compter sur une véritable augmentation de l’emploi…

Bref, ce déficit colossal, le double du record déjà enregistré l’année d’avant, est la signature de l’échec complet du macronisme économique. Rien, dans les orientations économiques de l’exécutif, ne fonctionne. Ses choix ne sont que la prolongation de vieilles idées ne favorisant que les plus riches, dont l’inefficacité est démontrée depuis des décennies. Voilà ce que nous dit ce déficit commercial.