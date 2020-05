RMI 1988, RSA 2020, vertigineux décrochage par rapport au Smic

Le décrochage effroyable du montant des minimas sociaux de survie en France en 32 ans, est de 25%, soit 1/4 en moins, alors même que les dépenses incompressibles sont quasi 2 fois plus importantes qu'à l'époque. Si on prend les 2 paramètres en compte, on peut dire qu'un pauvre en France est quasi 2 fois plus pauvre que dans les années 90.

Pour la démonstration et pour faire simple, prenons le cas d'un foyer célibataire sans enfant.

1988 création du RMI : 304,88€ pour un Smic net 1988 : 513,42€, soit environ 60% d'un salarié au SMIC

2020 RSA : 497,01€ (montant réel si on n'est pas sdf), pour un Smic net de 1219€ + prime activité 170€ = 1389€, soit environ 35% d'un salarié au SMIC

60 - 35 = perte de 25% en 32 ans, par rapport à un travailleur au Smic

C'était déjà épouvantable en 1988 hein, fallait déjà aller mendier de la bouffe souvent aux restos du cœur à l'époque pour les bénéficiaires !

Mais là, en 2020, c'est devenu juste indécent, indigne, face à l'explosion du coût de la vie, des dépenses contraintes (énergie chauffage, nourriture, loyers, déplacements carburants contrôles techniques, assurances, eau, taxes ordures ménagères, dépenses de santé non couvertes même pas par CMU, parapharmacie, tabac etc)

"RSA" Belge : 920€ dés 18 ans, Danois 1200€

Ce ne sont pas les bouts de primes, d'aumône, qui sont + de la com' qu'autre chose, qui coûtent en frais de gestion, paperasse, publicités etc, et qui font bondir des réactionnaires anti sociaux chaque fois, qui changent la donne. Chèque énergie, + prime de Noël, + prime covid-19 = 150 + 194 + 150 = 494€/an, soit 41,16€/mois (1,35€/jour)

Exemple budget banal : Loyer 250€ (apl déduite), chauffage edf eau ordures 150€, assurance habitation, internet/tel, consommables, frais bancaires 50€ TOTAL 450€

Reste 47,01€ + en comptant les primes 41,16€ soit : 88,17€ / mois moins de 3€/jour POUR :

hygiène, linge de maison, masques, PQ, produits ménagers

nourriture, boisson

déplacements, voiture, essence, assurance, entretien vélo, scooter, pannes etc

entretien logement, parer aux pannes chauffe-eau, multimédias, électroménagers, ameublement, jardin ..

tabac e-cigarette e-liquides

parapharmacie, soins non couverts (dentaires, ambulance, gilet compression, etc ..)

chaussures, sous-vêtements, vêtements

vie sociale (Noël, Pâques, anniversaires, fête des mères etc )

Vous allez voir que des sadiques, masochistes, nihilistes de la réalité de la vie, du marché de la pénurie de l'emploi, des + de 11 millions de privés d'emploi et travailleurs pauvres occasionnels, etc vont trouver encore à redire, vous savez tous ceux qui soutiennent la komandantur néo capitaliste, la milice (à 95% RN LR LREM) qui tabasse des gilets-jaunes etc ou vont nous sortir "la faute des zimigrés", pas des 10% de castes de nantis qui captent 28% des revenus totaux, 50% des patrimoines financiers et immobiliers du pays, qui ont 720X + de patrimoines que les 10% les + pauvres, non non ...

Pour rappel : 100% des revenus de survie repartent dans l'économie, y compris taxes et surtaxes, pas rare que RIEN que les taxes et surtaxes EDF (63%) représentent sur une année 1 MOIS de revenu de survie, d'un RSAste qui est pourtant moins de 2 fois sous les seuils de pauvreté.

Merci d'avoir lu jusqu'au bout, courage aux galériens, la lutte des classes à mener est perpétuelle.