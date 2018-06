Service public ou racket ?

Entre modèle anglo-saxon du marché de droit divin et modèle français des droits de l’homme, faites votre choix.

Comme annoncé (mais peu relayé) lors de la campagne, Macron veut en terminer avec les dernières particularité de la République Française. Macron, Libéral et Européiste, veut en finir avec l’identité du peuple érigée depuis deux siècles. La destruction du contrat social a déjà bien démarré avec les lois Macron I et II. Pourtant, la loi française est censée s’appliquer à tous selon le principe d’Égalité. Elle garantit alors la vraie Liberté. Celle-ci ne s’applique plus au monde du travail, ayant étant jugée incompatible avec la pureté (sainteté ?) du marché.

Sa nouvelle cible : les services publics.

Un service public est une activité d’intérêt général prise en charge par des personnes publiques (État, collectivités…) ou privées mais sous contrôle public.

Chez les anglo-saxons, le marché décide, les citoyens n’ont pas d’importance

Dans la vision anglo-saxonne (GB, USA, UE) seules les activités qui ne peuvent être prises en charge par le privé peuvent être publiques.

Ainsi, il est clairement assumé que certaines activités sont nécessaires mais pas rentables. Le réseau routier ou ferroviaire ne peut être financé que par le public. Le réseau postal est aussi un exemple. Le développement du réseau électrique national ou la construction d’une centrale nucléaire aussi. Leurs coûts sont bien trop élevés pour convaincre un acteur privé d’y placer son capital.

Dans le libéralisme à l’anglaise, il faut le moins de lois et d’impôts possibles. Il est hors de question de faire payer un citoyen pour un service qui peut être privatisé. C’est ainsi, que le réseau ferroviaire doit être payé par le citoyen, mais par contre les lignes doivent être exploitées par des établissements privés. Seul le citoyen qui veut et peut payer s’en servira. C’est un client, pas un usager. La notion de fraternité (permettre à tous de se déplacer) ou d’intérêt public (limiter les gaz à effet de serres et autres microparticules en privilégiant le rail) sont proscrites.

En théorie donc, il ne drevrait même pas exister d'autoroute ou de train. Sauf qu'entre la théorie et la pratique, il existe un fossé. Les gouvernements financent quand même les infrastructures pour leurs grandes entreprises (dirigées par des proches). Ils n'appliquent réellement leurs principes libéraux que pour le petit peuple, les autres quoi.

Chez les français, les citoyens décident, le marché s’adapte

Dans la vision historique française, toute les activités nécessaires à la vie du citoyen ne peuvent être détenues par un acteur privé. Ce dernier aurait un pouvoir trop important sur le citoyen, un pouvoir esclavagiste.

Dans le libéralisme à la française, les citoyens forment une société pour s’émanciper des besoins humains (Liberté). Toute activité participant à cette émancipation est donc un service public. C’est d’ailleurs aux citoyens eux-mêmes de définir ce qui leur est nécessaire : Énergie ? Eau potable ? Transport ? Télécommunications ? Internet ?

Par exemple, celui qui détient l’accès payant à l’eau potable, a pouvoir de vie et de mort sur la population. Le citoyen français ne doit donc être soumis à aucun chantage, financier ou autre, pour son accès à l’eau. Sa liberté doit être garantie, l’eau étant nécessaire, sa liberté d’accès à l’eau aussi. C’est donc nécessairement un service public français.

Cette question de la nécessité et de la garantie de la liberté doit être posé pour tout ce que les citoyens français choisissent depuis deux siècles.

Cette liberté à la française est notamment garantie par l’égalité d'accès aux services publics. Ces derniers sont financés par tous les citoyens et pas seulement leurs utilisateurs selon le principe de fraternité. Cette philosophie est garantie par la devise française.

Le service public est au service des citoyens, pas l’inverse

La philosophie française est incompatible avec l’idéologie libérale anglo-saxonne fondée sur la justice du marché. Le prix d’un service public français est déterminé par le coût nécessaire pour que tous les citoyens en bénéficient. Puisque les citoyens sont égaux, ils doivent tous avoir accès à l’eau, à l’énergie, au service postal, au TER… Le coût est ensuite partagé entre les citoyens via l’impôt.

Une participation est aujourd’hui demandée en plus par les usagers qui payent une deuxième fois pour participation au service. C’est notamment le cas pour le train. Cette participation permet surtout au gouvernement d’empêcher une partie des citoyens de bénéficier du transport. Il y a fort à parier que ce mode de transport est sous-dimensionné par rapport aux besoins réels des citoyens. En cas de gratuité, il faudrait démultiplier les rames et les conducteurs. Actuellement seuls les riches peuvent utiliser l’infrastructure payée en majeure partie par les taxes (la T.V.A., les taxes sur l’essence, l’alcool, le tabac...) et l’impôt, donc la par la majorité des gens, ceux qui ne prennent pas le train.

La philosophie anglo-saxonne dominante chez les riches, donc chez l’élite de l’union européenne donc à la commission européenne veut en terminer avec ce principe de service public pour imposer la « concurrence privée » partout. Il ne s’agit jamais d’une concurrence pure et parfaite réelle. La privatisation d’un monopole public crée d’emblée un monopole privé (ENGIE ou EDF par ex.) Quelques acteurs insignifiants sont laissés sur le marché que ça ne soit pas trop criard (la Standard Oil Compagnie utilisait la même stratégie en son temps aux USA).

La privatisation nous rackette encore plus pour qu’ils gagnent encore plus…

En réalité suite à la privatisation, le prix de l'électricité a augmenté de 21 % et celui du gaz de 66 % entre 2004 et 2014. Quant aux missions de service public assurées pour la plupart gratuitement avant 2004, elles sont devenues payantes : le changement de compteur est passé de 0 à 54 euros, les frais de mise en service de 11,47 à 26,17 euros.

EDF et ENGIE expliquent qu’il ont dû lancer des équipes marketing pour garder leurs clients, ce qui augmente les coûts. Ils annoncent donc sans vergogne que pour faire tourner cette nouvelle entreprise, il n’y avait pas d’économie de personnel à faire, mais uniquement des bullshit jobs à rajouter. Ils ont pourtant perdu des clients.

Le chiffre d'affaires de EDF-GDF est passé de 46 milliards d'euros en 2004 à 72,7 milliards pour la seule EDF en 2014. Ils ne font donc pas plus avec moins, mais moins avec plus de pognon. Pire leurs bénéfices ont triplé entre 2010 et 2011, les dividendes ont augmenté de 37% entre 2005 et 2014. Finalement l’argent de l’usager arrive en grande partie dans les poches de l’État, actionnaire à plus de 80 % de l’entreprise. Le reste va dans la poche de quelques uns qui ne payent même plus l'ISF. Tout se passe comme si on avait augmenté les impôts pour ceux qui se chauffent… Mais bon ça passe crème…

Pour finir sur EDF, allez regarder qui siège au conseil d’administration, maintenant que c’est soit-disant privé. Vous y trouverez les même polytechniciens et énarques qu’ailleurs, avec un petit bonus pour celui qui est mouillé avec le terrorisme dans l’affaire Lafarge…

Le service public gratuit c’est un des piliers de la République Française. Le laisser mourir c’est en finir avec la philosophie sur laquelle s’est construit notre nation : Liberté, Égalité, Fraternité.

C’est l’heure du choix : sommes-nous encore des citoyens héritiers des lumières, responsables et maîtres de notre société ou des consommateurs soumis à la loi du marché ?