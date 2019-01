Socialisme vs Capitalisme, quel système économique est le plus performant ? le socialisme gagne par 4 à 0 !

“Le socialisme c’est la prospérité, le capitalisme c’est la richesse”. A force de bourrage de crane, des journaux télévisés jusqu’aux livres de classe, beaucoup trop de travailleurs ont intégré ce slogan de propagande comme une évidence. Alors à Initiative Communiste on a voulu savoir ce qu’il en était, froidement et scientifiquement. Parce que après tout, contrairement au capitalisme le système du chômage de masse, le socialisme système du plein emploi n’a pas peur de la comparaison. Bien au contraire. C’est pourquoi nous avons procédé à la comparaison de l’évolution des PIB et PIB par habitants de pays à l’économie socialiste et de pays à l’économie capitaliste. L’Inde par rapport à la Chine, la République Dominicaine et la Jamaïque par rapport à Cuba, mais également au sein même de l’europe occidentale, entre la Yougoslavie socialiste et des pays de taille ou d’économie similaire capitaliste (Irlande et Grèce). Enfin, on essaiera de donner quelques éléments de comparaison concernant l’économie de l’URSS. Sachant qu’en la matière, la comparaison est difficile. En effet, il est tout à fait déraisonnable de comparer en valeur absolue le PIB de l’URSS avec celui des Etats-Unis, de la France ou de l’Allemagne. En effet, l’URSS a hérité d’une économie peu industrialisée et totalement arriérée sur le plan agricole. Par ailleurs son développement a été significativement entravé par la guerre menée par les puissances capitalistes à la suite de la révolution d’octobre afin de rétablir l’ancien régime dictatorial du Tsar, puis par les destructions énormes et l’extermination de 27 millions de ses habitants durant la seconde guerre mondiale par les armées de l’Axe nazies. Au delà de ces comparaison en valeur, il est important de ne pas oublier l’un des autres atouts de l’économie socialiste, que nous ne développerons pas ici, celui de la justice et de l’égalité. En effet, le système capitaliste produit des inégalités qui vont croissant. L’essentiel de la richesse produite est concentrée dans les mains de quelques uns, les capitalistes. A la différence du socialisme qui assure l’égalité et la redistribution pour que les besoins de tous soient satisfaits au mieux, selon le principe à chacun selon ses besoins, de chacun selon son travail. Ce qui signifie qu’à richesse identique produite, les travailleurs sont bien plus riches en économie socialiste.

Chine Socialiste vs Inde capitaliste : le socialisme rend 4 fois plus riche entre 1960 et 2016

Comparons d’abord l’Inde et la Chine. Les deux plus grands pays du monde de par la taille de leur population. Deux pays colonisés jusqu’au sortir de la seconde guerre mondiale.

le capitalisme a conduit à une augmentation du PIB/hab de 304$ à 1861$ entre 1960 et 2016 en Inde

le socialisme a conduit à une augmentation du PIB/hab de 191$ à 6900$ entre 1960 et 2016 en Chine

Pour ces deux pays, tout à fait comparable de part leur taille, le socialisme a donc permis une création de richesse 4 fois plus importante que le capitalisme. Pourtant la Chine était bien plus arriérée au sortir de la seconde guerre mondiale, ravagé par la colonisation puis l’occupation japonaise. En 20 ans la Chine a rattrapé sont immense retard sur l’Inde. Le socialisme offre sur plus d’un demi siècle un taux de croissance annuelle en moyenne de 8,2%. Le capitalisme n’a permis que 4,1% de croissance

Vous vous dites peut être que la Chine est un cas particulier ? comparons donc la Jamaïque et Cuba.

Cuba socialiste vs Jamaïque : le socialisme c’est 2 fois plus de richesse crée entre 1970 et 2016

1970 2016 population PIB/ habitants PIB population PIB/ habitants PIB Millions d’habitants Dollars / habitant Milliards de $ Millions d’habitants Dollars / habitant Milliards de $ République Dominicaine 4,5 413 1,8585 10,7 6722 71,9254 Jamaïque 1,89 925 1,74825 2,89 4879 14,10031 Cuba 8,7 653 5,6811 11,4 7815 89,091

Entre 1970 et 2016, l’économie socialiste permet à Cuba de multiplier par 12 le PIB par habitant. Et ce malgré la chute de l’Union Soviétique qui était l’un de ses principaux partenaire commercial et l’embargo imposé par les États-Unis et leurs alliés (Union Européenne, Japon) qui étrangle totalement l’économie de la principale ile de la caraïbe.

Sur la même période, l’économie capitaliste n’a permis une augmentation que d’un facteur 5, soit moitié moins, dans l’ile voisine de la Jamaïque, capitaliste.

Le taux de croissance de Cuba socialiste est en moyenne de 5.04% sur cette période de 46 ans, bien supérieur à celui de la Jamaïque (3.8%). Rapporté au PIB par habitant c’est encore plus flagrant puisque l’économie de Cuba socialiste produit en moyenne annuelle 50% de plus d’augmentation de richesse. Avec une augmentation de PIB par habitant de 7162 $ à Cuba contre 3954 $ en Jamaïque, le socialisme a créé près de deux fois plus de richesse sur cette période d’un demi siècle.

Si grâce à l’embargo la République Dominicaine a pu rattraper dans les années 1990 l’avance prise par Cuba Socialiste sur la période 1970 -1990, le PIB par habitant étant respectivement pour les deux pays en 1990 de 2707$ et 985 $ et leur PIB devenant équivalent en 1996, depuis Cuba a depuis à nouveau creusé l’écart. Sur les 20 années séparant 1996 de 2016, le PIB par habitant de Cuba a augmenté de 5533 $ contre seulement 4450 $ en République Dominicaine. Une performance 24% meilleure.

là encore il est démontré que le socialisme est bien plus performant que le capitalisme.

Yougoslavie socialiste vs Europe de l’Ouest

Mais qu’en est il en Europe ? pour répondre à votre question, comparons la Yougoslavie socialiste sur la période 1950 -1990 à des pays comparables de l’Europe occidentale capitaliste, la Grèce et l’Irlande.

1950 1990 1998 population PIB/ habitants PIB population PIB/ habitants PIB population PIB/ habitants PIB Millions d’habitants Dollars / habitant Milliards de $ Millions d’habitants Dollars / habitant Milliards de $ Millions d’habitants Dollars / habitant Milliards de $ Grèce 7,566 1915 14,489 10,161 9984 101,452 10,511 11268 118,433 Irlande 2,969 3446 10,231 3,506 11825 41,459 3,705 18183 67,368 Yougoslavie 15,949 1585 25,277 22,819 5695 129,953 22,545 4229 95,337

En moyenne annuelle sur cette période de 40 ans, la croissance de la Yougoslavie (2.97%) a été supérieure à celle de l’Irlande (2.53%), mais inférieure à celle de la Grèce (3.54%).

Là encore, on peut donc démentir la propagande, l’économie socialiste de Yougoslavie a produit tout autant de richesse que l’économie capitaliste.

Qui plus est le rétablissement du capitalisme avec la contre révolution a engendré l’arrêt de l’économie : tandis que l’Irlande voyait sa croissance augmenté de 5.5% chaque année entre 1990 et 1998, la Yougoslavie avec la contre révolution et la fin du socialisme a vu son PIB se réduire de 3.65% en moyenne chaque année…

Union Soviétique vs Europe de l’Ouest : 17% de croissance annuel du PIB en plus sur la période 1913-1990 pour l’URSS

Les données concernant le PIB et la population de l’Union Soviétique ne sont pas facilement accessible en France, notamment pour ce qui concerne la période d’avant la seconde guerre mondiale. La banque de donnée de l’ONU ne donne accès qu’aux chiffres existant depuis les années 1970 ce qui n’est pas satisfaisant pour comparer la performance en terme de développement de l’économie socialiste en URSS par rapport aux pays déjà industrialisée de l’Europe occidentale. C’est pourquoi nous utiliserons ici une publication de l’Université de Berkeley [Madison ( 2006) – L’économie mondiale – appendix A ] permettant de comparer entre 1913 et 1990 et jusqu’en 1998 l’évolution des économies de l’URSS et de l’europe occidentale

Entre 1913 et 1973 le taux de croissance annuel moyen du PIB de l’URSS (3.17%) aura été supérieur à celui de l’Europe occidentale (2.48%) et ce malgré les destructions de la seconde guerre mondiale bien plus importantes qu’à l’Ouest, sans compter celles provoquées par les armées blanches et occidentales jusqu’au milieu des années 20.

Sur la période 1913-1950 le taux de croissance du PIB est supérieur en URSS ( 2.15% contre 1.16%), il demeure supérieure sur la période 1950-1973 (4.84% contre 4.65%) mais est inférieur dans la dernière période d’existence de l’Union Soviétique (1.62% contre 2.18%). Il convient de souligner que l’essentiel de cette mauvaise performance est du aux années de récession à partir de 1984 alors que la contre révolution est enclenchée en Union Soviétique avec l’arrivée de Gorbatchev au pouvoir en 1985.

Sur la totalité de l’existence de l’URSS, en considérant la croissance moyenne sur la période 1913-1990, la croissance annuelle moyenne du PIB de l’URSS (2.83%) aura été supérieure à celle de l’Europe occidentale capitaliste (2.41%) de 17%

Les chiffres confirment donc que l’économie socialiste a permis un dynamisme économique plus important que l’économie capitaliste sur la même période. Et en réalité beaucoup plus si on considère l’arriération des appareils productifs industriel et agricole et le faible niveau de formation de la population lors de la révolution en 1917.

Si la comparaison est intéressante entre URSS et Europe occidentale, elle est encore plus pertinente si on considère l’effet qu’à eu le rétablissement du capitalisme. Alors que la croissance était de 1.71% sur la période 1990-1998 en Europe de l’Ouest, les pays de l’ex URSS ont subit une violente récession de -6.79% durant ces huit années. La preuve que l’économie socialiste est bien plus performante que l’économie capitaliste.

1913 1950 1973 1990 1998 Population PIB (milliards de dollars de 1990) PIB/habitant Population PIB (milliards de dollars de 1990) PIB/habitant Population PIB (milliards de dollars de 1990) PIB/habitant Population PIB PIB (milliards de dollars de 1990) Population PIB (milliards de dollars de 1990) PIB/habitant Europe de l’Ouest 227,9 840,743 3689 256,6 1286,544 5014 301 3660,253 12160 312,8 5276,855 16870 323,5 6044,301 18684 URSS 156,2 232,351 1488 180 510,243 2835 249,7 1513,07 6060 289,3 1987,995 6872 290,9 1132,434 3893 Taux de croissance du PIB 1913 1950 1973 1990 1998 1913 1,16% Europe de l’Ouest 1950 2,15% 4,65% 6,33% 1973 4,84% 2,18% 1990 6,09% 1,62% 1,71% 1998 -6,79% URSS Taux de croissance du PIB/habitant 1913 1950 1973 1990 1998 1913 0,83% Europe de l’Ouest 1950 1,76% 12,25% 1973 11,36% 2,18% 1990 0,74% 1,71% 1998 -6,86% URSS

JBC pour www.initiative-communiste.fr

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/socialisme-vs-capitalisme-quel-systeme-economique-est-le-plus-performant/