Société jetable et obsolescence

J'écris ceci pour plébisciter une mesure écologique qui nous faciliterait la vie, qui est économiquement géniale : elle pourrait nous faire économiser de l'argent au quotidien et réduire notre déficit commercial, et qui serait bien plus qu'une mesure symbolique. Nul doute qu'une telle mesure serait plus populaire qu'une énième hausse du carburant ou que des éoliennes pas très efficaces qui font exploser nos factures d'électricité. Elle est pourtant là sous nos yeux depuis des décennies maintenant et personne ne l'ignore : il suffit d'arrêter l'obsolescence programmée.

Elle est dans tous les produits industriels que l'on consomme : électroménager, voitures, portables, fringues la liste est interminable et n'exclut quasiment aucun produit . Elle est apparue dans les années 20 aux EU, on ne sait pas exactement comment mais l'exemple le plus connu est celui de l'ampoule électrique : des tas de brevet sur des ampoules ayant des durées de vie quasi infinies sont posés, aucune n'est commercialisé. Un conglomérat : le cartel de phoebus semble organiser cette arnaque, il a disparu depuis bien longtemps mais l'obsolescence, elle, a fait des petits. Une des premières ampoules, construite en 1901, ne s'est jamais éteinte et brille encore.

C'est une histoire connue, mais les ampoules, ça reste anecdotique, donc pas la peine d'en faire des caisses. Alors qu'en est-il de tout le reste ? Difficile à dire précisément, d'autant que les entreprises ne communiquent pas trop la dessus, mais on peut facilement se faire une idée : l'électroménager produit dans les années 80 avait une durée de vie de plusieurs décennies, il y en a qui marche encore très bien, il fonctionne aujourd'hui en moyenne 5 ans. Les premiers téléphones portables marchent encore (certes ils étaient moins compliqués que maintenant). On faisait dans les années 60 des collants inusables... On pourrait continuer cette liste longtemps, que ce soit avec les voitures, les imprimantes... mais ce ne serait pas très utile, vu que tout le monde serait à peu près d'accord et que pour les autres comme pour les pouvoirs publics ce ne sont que des discussions de comptoir et qu'elles ne sont pas étayés par des études documentées.

On peut tout de même se poser une questions sur l'obsolescence : est-elle vraiment programmée ou fabrique-t-on seulement de la mauvaise qualité ? Il y a des cas avérés, comme les imprimantes Epson qui envoyaient un message de panne après un nombre d'utilisation prédéfinies mais c'est rarement aussi évident. Il reste plus probable que la plupart des produits peu fiable le soient à cause d'économies de bouts de chandelles, mais on peut tout de même en douter au vu de l'acharnement que mettent la plupart des constructeurs à rendre leurs produits irréparables (par ex avec une visserie spéciale qui ne présente aucun intérêt technique (étoile avec un triangle au milieu, triangle avec un carré... ils les ont toutes faites) et qui est spécifique à une marque ou un produit, ce qui coute forcément un peu plus cher vu que c'est une série spéciale). On pourrait de toutes facons se dire que produire systématiquement des objets dont on sait qu'ils sont de mauvaise qualité est une forme d'obsolescence programmée, mais c'est tout de même différent que de produire un objet de bonne qualité en lui rajoutant une faille.

La principale différence est liée au procédé de production et à ce qu'il implique pour les gens et la société. Produire en masse des objets de mauvaise qualité implique des activités abrutissantes, mal payées, avec des charges de travail énormes (telles que le travail à la chaine, le rammassage et le tri de monceaux d'ordures, la surveillance de ces petits enfers...) dans des usines faites au moins cher et à la va vite, avec de mauvais matériaux dont on ne prend pas le temps d'évaluer la toxicité (de toute façcon on s'en fout)... bref une société de personnes jetables qui font des objets jetables dans des locaux à usage unique. A l'inverse se soucier de la qualité et de l'utilité des objets que l'on produit me semble une base vertueuse sur laquelle peut se développer la compétence, la solidarité (on fait ensemble quelque chose de bien), la citoyenneté (on a envie de faire partie d'une société qui a besoin de nous, de nos compétences) d'une manière générale une société qui peut voire loin, prendre les bonnes directions et à laquelle on a envie de participer. C'est peut être un peu optimiste, mais on a déja tous constatés l'effet que peut avoir une "activité jetable", qui n'a pas de sens, sur quelqu'un : c'est profondément déprimant et démobilisateur, à grande échelle cela créé une société déprimante à laquelle on ne veut pas participer. On peut d'ailleurs dire à peu près la même chose sur la consommation que sur la production : on ne respecte pas un produit fait pour être jeté, on le consomme rapidement, on est un peu excité par la nouveauté puis tout de suite déçu et désintéréssé. C'est comme bouffer un Mac Do.

La société du jetable produit donc du mauvais gras et de la bêtise, l'obsolescence paraît plus cynique et agressive mais les deux impliquent des sociétés délétères, polluantes, agressives. Il faut s'en débarasser.

Heureusement, il existe une association qui a décidée de s'attaquer au problème. Elle s'appelle halte à l'obsolescence programmée (HOP) et semble assez efficace : elle fait des enquêtes précises sur la durabilité des produits,porte plainte contre des fabricants (apple en particulier), propose des listes de produits durables, des listes d'entreprises s'étant engagés à faire des produits solides et réparables et participe à différentes commissions sur la réparabilité et la durabilité au niveau national et européen. Si l'obsolescence vous déplait autant qu'a moi je vous incite à y adhérer vu que c'est la seule qui existe à ma connaissance (je précise quand même que je n'y ai aucun intérêt personnel). C'est probablement insuffisant mais c'est déja ça et c'est faisable par tout un chacun.

Quoi qu'il en soit autant pour nos portefeuilles, notre pays ou nos écosystèmes il faut tourner la page du jetable et de l'obsolescence, pour ça il faudrait à mon avis :

- Que l'État interdise l'obsolescence (c'est fait) et qu'il fasse appliquer cette interdiction (c'est pas fait)

- Que les gens soient bien informés sur la durabilité et la réparabilité de ce qu'ils achètent, mais aussi qu'ils arrêtent d'acheter systématiquement le top discount, ce que trop de gens font (peut-être en partie parce qu'ils sont mal informés et se mangent beaucoup trop de publicité)

- Que cette évolution soit internationale, car pour produire de bons objets il faut de bonnes pièces et que le système de production est international

- Sortir de la logique de croissance perpétuelle, la principale justification politique de l’obsolescence étant de maintenir la consommation et d’éviter des crises type 1929, et de l'égocentrisme social érigée en religion par les Friedmaniens.

L'association présentée plus haut peut peut-être nous aider à résoudre ces problèmes, tout du moins commencer un cycle vertueux avec des entreprises qui s'engagent et des gens qui se sentent concernés.