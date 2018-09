St Taxe, priez pour nous !

@olivier cabanel

Il ne faut pas tout mélanger.





En réalité on est en baisse, mais c’est très journalistique de voir que ce qui arrange.





Actuellement et depuis Sarkozi les finances ne sont plus à l’équilibre, le problème vient que le gouvernement ne ponctionne plus suffisamment l’impôt sur les sociétés et les importations et la remplacé par la BCE et le libre échange. Résultat il manque réellement 40 milliard sur un budget de 550.





Je ne fais aucune référence à la dette, il suffi juste de regarder les recettes et les dépenses RÉEL.

Entre 1973 et 2008 la dette Française était une arnaque car les recettes et les dépenses réel étaient à l’équilibre, la dette gonflé toutes seul avec les intérêts, on peut appeler ça une fausse dette ou une dette illégitime qui n’a rien financé.

Mais depuis 2008 et les 200 milliard de sarko, l’état dépense plus qu’il ne gagne, non pas qu’il a augmenté les dépenses, il a surtout diminué les recettes.





Depuis le CIR, le CICE, la taxe professionnel et maintenant l’ISF, c’est plus de 40 millards que l’état doit trouver soit avec de nouveau impôt (carburant, CSG et PV) soit en diminuant les services publics (non renouvellement des départ à la retraite, baisse des retraites)





Vue que la BCE nous fiance, elle a son mot à dire maintenant et son but n’est pas de nous rendre notre autonomie financière au contraire ils veulent nous tenir par la finance.





*nous sommes numéro 1 mondial dans ce secteur.*



C’est pourtant exactement ce qu’il faut faire pour nous en sortir, il faut de nouveau taxer les entreprises et les riches et relancer la fonction public (recruter des infirmières, des policier, des profs,...)

Il faudrait aussi récupérer ce qui rapporte du pognon comme nos aéroports, nos barrages, nos autoroutes, ...





Il faut arrêter de croire que la fonction public n’est qu’un poste de dépense, cela rapporte et fait économiser un pognon de dingue ^^