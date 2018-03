Stellar (XLM) - quand petit Poucet deviendra géant

Au cours des derniers mois, les mauvaises nouvelles se sont multipliées pour les tradeurs de cryptomonnaies. Avec les suspensions venues de Chine et de Corée du Sud, les rumeurs de réglementations strictes venant de France, des Etats-Unis et de nombreux autres pays, beaucoup de personnes ont jugé bon de quitter le navire. Mais, cette tendance baissière semble avoir attiré encore plus de monde qu’elle n’en a fait fuir. Et pour cause, ces prix bas sont l’occasion rêvée d’investir sur de nouveaux supports. En particulier des cryptomonnaies comme XLM qui présentent un potentiel de croissance colossal !

L’intérêt des cryptomonnaies spécialisées

Quand il s’agit de cryptomonnaies, le porte-étendard reste le Bitcoin (BTC). Les profanes et de nombreux néophytes s’y amarrent systématiquement. Mais cette monnaie, comme le savent les mieux informés, n’est qu’une des nombreuses cryptomonnaies qui ont vu le jour depuis l’avènement de la technologie Blockchain. Les plus curieux ont déjà entendu parler de monnaies comme Ethereum (ETH), dont les potentialités et applications pratiques en font une alternative fonctionnelle au BTC.

Pour illustrer cette relation de façon assez basique, considérons que le BTC est représenté par l’or et ETH est représenté par des billets de banque. Un peu d’or pourrait vous permettre d’acheter de nombreux biens et services. Mais personne ne se promène avec des pépites d’or, parce que c’est difficile de s’en procurer et que ce n’est pas un outil pratique pour des transactions financières courantes.

Un des arguments majeurs en faveur d’ETH est donc la rapidité de son réseau et la polyvalence de ses « contrats intelligents ». Mais, même Ethereum peut avoir l’air peu pratique, lorsqu’on établit le rapport avec des cryptomonnaies spécialisées dans les transactions comme Ripple (XRP) ou Stellar (XLM).

Stellar : To the Moon !

ETH a été conçu pour être très polyvalent, ce qui en fait une cryptomonnaie complexe de façon inhérente. À l’inverse, Stellar et Ripple sont des cryptos dont le but premier est la vitesse d’exécution des transactions. En effet, alors que ETH ne peut gérer que 25 transactions par seconde en moyenne, Stellar parvient à en supporter plus de 1000 et Ripple prétend pouvoir aller au-delà de 1500 ! En effet, les tests et démonstrations ont confirmé que ces deux cryptomonnaies sont en mesure de mener une transaction de bout en bout en moins de 4 secondes.

Mais ce qui les rend aussi attractives, ce sont les frais associés à l’opération. Ces frais sont un coût inhérent de l’utilisation du protocole Blockchain. Des coûts certes inévitables, mais infiniment petits par rapport à ce que le système bancaire international actuel impose. Il suffit de consulter les frais que PayPal impose aux commerçants pour s’en rendre compte. Pour un commerçant qui aurait un volume de ventes de 2.500€ ou moins, il devrait s’acquitter de 3,4% + 0,25€ de frais par transaction. Sans compter les frais de conversion et les frais associés aux paiements transfrontaliers. C’est donc une perte considérable pour le commerçant et pour son client. Sans compter que la transaction peut prendre plusieurs jours à être validée. Imaginez une seconde que vous soyez en mesure de régler vos achats en moins de 5 secondes. Et surtout, que les frais associés s’élèvent juste à 0.00001$ (soit 0.000008€) par transaction dans le cas de Stellar (XLM) !

Et pour joindre l’utile à l’agréable, chaque transaction réalisée sur le réseau contribue à supporter l’ONG Stellar.org qui lutte contre la pauvreté. Une démarche qui vise à fournir aux pays en voie de développement des alternatives au système bancaire moderne, afin qu’ils puissent opérer efficacement et en sécurité dans un contexte où l’instabilité monétaire et la lenteur administrative sont de véritables obstacles à l’entreprenariat.

Il n’y a donc pas de doute que Stellar deviendra l’un des piliers du système monétaire de demain. Et pour les mieux informés, les baisses de la valeur de ladite cryptomonnaie ne sont pas perçus comme un signe qu’il faille s’en éloigner. Bien au contraire : c’est maintenant plus que jamais que vous devriez investir dans le Stellar (XLM), pour être aux premières loges lorsque cette crypto atteindra son plein potentiel.