Suivre le cours de l’or et investir : risques et opportunités

En 10 ans, la demande mondiale en or a été multipliée par sept . Fin septembre 2019, un record mondial d’achat d’or a été atteint (35 tonnes). Le dernier record remontait à 2012,en raison de l’impuissance de la, qui a réussi à repousser la chute de l’euro avec la politique monétaire non conventionnelle d’assouplissement quantitatif (appelée planche à billets ou quantitative easing). C’est exactement le même scénario aujourd’hui, sauf que les leviers connexes commencent à faiblir.D’abord politiquement, avec la Hongrie, la Pologne et les pays de l’Est hostiles à la politique de Bruxelles.Puis économiquement, car de plus en plus de pays deviennent hostiles à l’euro. Le gouverneur de laa même lancé une bombe début novembre 2019 dans le plus grand journal financier du monde (Financial Times) en affirmant ni plus ni moins que « nous devons admettre que l’euro a été une erreur ». L’Italie surendettée approuve en cachette pendant que la récession allemande déroute totalement les leaders de l’euro. Rajoutons à cela le manque à gagner du Brexit (environ 10 Md €/an en moins pour l’), les tensions sociales qui s’accroissent (manifestations en gilets jaunes ou non) et nous avons une conjoncture favorable aux métaux précieux.D’ailleurs sur 20 ans le meilleur placement a été l’or, quelqu’un vous l’avait dit ? Voici les rendements totaux de ces 20 dernières années selon Charlie Bilello, ancien analyste de hedge fund :_Rendements des actions internationales : + 110 %_Rendements des actions américaines (S&P 500) : + 221 %_Rendements des obligations américaines à long terme : + 329 %

acheter de l’or revient à prendre moins de risque que de laisser son épargne en banque

MasterCard

Visa

ci

Sachant que le livret A passe à 0,50 % en février 2020 , une baisse inévitable dans un contexte de taux bas,. Ceci confirme nos propos de l’article précédent sur la débancarisation Quant à la fin du cash, elle n’est pas pour demain , tout comme l’avènement des cryptomonnaies. Il manque encore une bonne dizaine d’années avant que ces fruits ne soient mûrs. Les banques centrales n’achètent pas du bitcoin, mais massivement de l’or, car c’est 5 000 ans d’histoire de l’or qui font face à 10 ans de bitcoin. En cette période d’instabilité voire de crise, les banques centrales achètent la valeur de référence qu’elles n’ont pas les moyens de fabriquer. Ces mêmes banques n’ont aucun intérêt à voir la disparition des espèces qu’elles contrôlent, contrairement aux oligopoles des systèmes de paiement virtuelou autrepar exemple.Il y a donc trois raisons d’acheter de l’or : il est une valeur refuge durable, reconnue et acceptée dans le monde entier, les banques centrales se l’arrachent depuis des années et encore actuellement et les besoins à moyen et long terme seront supérieurs à l’offre (j’y reviendrai dans un article sur l’offre et la demande d’or).En règle générale, les cycles de hausse de l’or durent en moyenne six ans et les cycles de baisse moins de quatre ans. Nous sommes actuellement dans une période inédite de l’humanité, tant sur le plan économique, politique, technologique et démographique. Mais si nous nous en tenons aux cycles,sachant que la hausse a débuté en 2016 et que. Dans tous les cas, il s’agira de surveiller ce marché précisément et sous tous les angles pour en saisir plus précisément les aspects, ce que je m’engage dorénavant à faire.Franck Pengam, le 30 novembre 2019.Recevez 27 pagesdu livre « Géopolitique de l’or : le métal jaune au cœur du système international »