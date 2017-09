Suppression d’emplois : Nokia + GE(Alstom) = - 942 emplois

NOKIA/ALCATEL-LUCENT et GE

Les miracles du « Mozart de la finance »

Nokia + GE (Alstom) = 942 suppressions d'emplois

Le 15 avril 2015, le numéro un finlandais des télécommunications, NOKIA, annonçait son intention de fusionner avec le franco-américain ALCATEL-LUCENT. Le jour précédent, le Président de la République Hollande et le ministre de l’Économie recevaient à Paris les dirigeants respectifs des deux monstres, à savoir Michel Combes d’Alcatel-Lucent et Rajeev Suri de Nokia. L'objectif affiché de Nokia était de contenir l'influence du voisin et concurrent suédois ERICSSON et surtout de contrer la montée en puissance du chinois HUAWEI sur le marché européen. L'un des engagements reposaient sur la création de 500 emplois.

A l'époque, le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, affirmait : « Je serai extrêmement vigilant à la préservation de l'emploi sur l'ensemble des sites productifs français. Je pense en particulier aux sites de Lannion (en Bretagne) et Villarceaux (en région parisienne) ». Comme nous pouvons le constater aujourd'hui, les mots forts de Macron n'ont pas fait écho dans l'esprit du dirigeant indien de Nokia puisqu'il désire licencier en France. A l’issue de cette réunion, Emmanuel Macron ajoutait que « ce rapprochement entre Nokia et Alcatel-Lucent va permettre de créer le grand champion européen, à la fois des équipements et des technologies sur le téléphone mobile et le fixe avec le meilleur de la technologie de Nokia et d'Alcatel ». Le fameux « champion européen » affiche maintenant clairement ses intentions et elles n'ont rien de commun avec la préservation de l'emploi. Le 4 janvier 2016, l'Autorité des marchés financiers français accordait son feu vert pour la réalisation pour l'opération de fusion et, enfin, le 2 novembre 2016, la fusion absorption était finalisée. Le produit Alcatel-Lucent était digéré par Nokia, restant dorénavant seul aux commandes. Le géant européen dont parle Macron est donc entièrement finlandais alors qu'Alcatel-Lucent n'est plus qu'une simple filiale du géant finlandais, le tout pour 15 milliards d'euros.

Il était prévu que Michel Combes quitte son poste de directeur général d'Alcatel-Lucent avec une indemnité de 14 millions d'euros, provoquant un tollé parmi de nombreux observateurs jusqu'au MEDEF. Finalement, il quittait son emploi avec la modique somme de 7,9 millions d'euros pour deux années d'ancienneté chez Alcatel-Lucent, un montant équivalent à 500 SMIC. Est-ce que la réforme par ordonnance de la loi travail du Président Macron prévoit de plafonner ces fameux « parachutes dorés » ou seules les indemnités des salariés sont-elles visées ? Michel Combes a ensuite été nommé au poste de directeur général d'ALTICE et PDG du Groupe SFR c'est-à-dire de l'Express, Libération, RMC sport, BFM sport et les chaînes SFR sport. Rappelons que Macron était bien ministre de l’Économie quand SFR a été vendu à NUMERICABLE contrairement à ses déclarations.

Nous avons donc appris dernièrement que Nokia souhaitait supprimer 597 emplois en France à l'instar de GENERAL ELECTRIC (GE) qui a supprimé cet été 345 postes sur un site à Grenoble (GENERAL ELECTRIC HYDRO anciennement ALSTOM « Neyrpic »). « Tous rappellent aussi à l’ex-ministre de l’Économie l’accord scellé avec GE lors du rachat d’Alstom en 2015 : une création nette de 1 000 emplois d’ici à 2018. GE assure que le contrat sera tenu, à l’échelle de l’ensemble de ses activités françaises. Ce qui n’est pas le cas pour l’heure. Si la promesse n’était pas tenue, il lui en coûterait 50 000 euros de pénalités par emplois non créés ». En admettant que GE ne respecte pas sa part du contrat en ne créant aucun emploi alors la pénalité s'élèvera à 50 millions d'euros, un pourboire pour GE. Cette promesse qu'elle soit tenue ou non n'aura pour ainsi dire aucun impact sur les finances de GE. De plus, la firme américaine peut tout à fait supprimer 1.000 emplois et en créer 1.000 en parallèle, le résultat serait le statu quo. Il est prévu par GE :

Un centre de services administratifs partagés à Belfort pour l'ensemble des activités de GE en Europe = 200 emplois.

GE Digital Europe Foundry, un centre européen pour le digital à Paris = 250 emplois.

LM Wind Power à Cherbourg, une usine spécialisée dans les énergies renouvelables en mer c'est-à-dire la filière éolienne off-shore = 500 personnes.

Que les habitants de Grenoble soit rassurés, les salariés licenciés de GE Hydro peuvent maintenant postuler pour un nouvel emploi non loin de chez eux puisque leur employeur se développe à Cherbourg, Belfort et Paris. Il suffit simplement de déménager ou de parcourir entre 400 km et 900 km pour le trajet, ce sont des détails.

Le 16 juin 2017 le Président Macron accueillait Jeff Immelt, le grand patron de GE, à l’Élysée, soit trois semaines avant l’annonce du plan de licenciement estival. Pour le maire de Grenoble, Eric Piolle : « Il lui a forcément donné son aval… ». Selon l’élu écologiste, le silence du chef de l’État sur ces 345 emplois supprimés à Grenoble trahit « son premier renoncement fort dans le domaine industriel ». Jeff Immelt était venu annoncé la création d'une nouvelle usine à Belfort avec la création de 80 emplois pour 2018 afin de tenir les engagements de GE portant sur la création de 1.000 emplois annoncée pour 2018.

Sources :

Le Figaro : « Nokia, un épineux dossier pour Emmanuel Macron », Elsa Bembaron, 14 septembre 2017.

Challenges : « Alcatel-Nokia : les dirigeants reçus par François Hollande », AFP, 14 avril 2015.

Libération : « Le gouvernement demande à Michel Combes de réduire encore son parachute », Jean-Christophe Féraud, 11 septembre 2015.

Libération : « Alcatel et Nokia, fusion haut débit », Anne-Françoise Hivert et Jean-Christophe Féraud, 14 avril 2015.

Challenges : « Pourquoi General Electric compte supprimer 345 emplois à Grenoble », AFP, 5 juillet 2017.

Libération : « On ne nous avait pas présenté le mariage Alstom-GE comme ça », François Carrel, 15 septembre 2017.

FD FreeDemocracy