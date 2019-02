Survivre au minima sociaux RSA ou en ASS en 2019

Belle cohérence de nos « élites » et humanistes « qui-ont-réussi » :

si un parent donne 100 € à un de ses enfants au RSA, ce « Revenu de Solidarité Active » doit baisser d’autant !

La « solidarité active » est donc calculée pour pénaliser la solidarité tout court !



Sans compter que si le RSA-iste préfère être « aidé » par ses parents, pour s’occuper d’eux et se passer de cette guignolade grotesque du « RSA » autant que de la mascarade du polemploi, il devient hors-la-loi et n’a plus droit à la CMU ! :

esclave de parents voués à la sénilité et que les bien-pensants béni-oui-oui s’efforceront d’envoyer se faire torcher/rincer dans les mouroirs d’un or-gris très juteux ...

Quand les biens autant que les revenus mensuels de l’or-gris « en marche » auront été pompés, nos « humanistes » et nos guignols comptent peut-être « remettre au travail » leurs enfants sans-dents, même plus chômeurs de très longue durée ni même RSA-istes et devenus SDF non déclarés ?!!

C’est pire qu’un eugénisme non avoué et une épuration en règle, c’est scier la branche sur laquelle ils sont assis !

(On en rirait encore si bien trop de morts n’étaient pas déjà déplorés)

Mais Gandhi disait :

« un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, une forêt germe en silence »



D’où cette prédiction :

« Un jupiter qui tombe fait beaucoup d blabla ; les vrais démocrates se comprennent en silence »