Terra Luna, oiseau de mauvais augure pour le bitcoin ?

L'effondrement d'une des chaines de bloc les plus capitalisées du marché cryptographique, a fait ressortir les frayeurs liées à un risque de contagion systémique à tout l'écosystème, notamment aux autres pièces stables comme l'USDC et l'USDT, et le bitcoin, que la société avait accumulé en collatéral. Mes 2 centimes sur cet événement.

J'avais dit il y a quelques mois qu'on assisterait à un gros darwinisme sur le marché des cryptos, Luna, qui est l'effondrement d'un Ponzi, est un signe avant coureur mais le vrai balayage de toutes les merdes n'a pas vraiment démarré. Il y a encore des milliers de saloperies à nettoyer (défi, nfts, singeries, pièces chiens, arnaques diverses) et il faut être prêt à un massacre d'ampleur bien plus importante. Quand ? J'en sais rien.

Ces derniers mois le btc, qui est historiquement un actif décorrélé des autres, et qui le sera toujours à l'avenir s'il devient la base monétaire mondiale, est devenu corrélé et aux actifs risqués (Nasdaq) et aux autres cryptos. Et le marché n'a pas intégré le fait que les politiques de lutte contre l'inflation vont échouer, comme le prouvent du reste les cours du dollar et de l'or. C'est encore des signes que le vrai ménage n'a pas encore commencé.

Malgré le fait que la fondation Terra Luna fût une énorme baleine en bitcoins et a dû en liquider ce qu'elle avait, le bitcoin a malgré tout très bien tenu jusque là. Il est paradoxalement très heureux que cet effondrement ait survenu maintenant et pas dans quelques années, car cette concentration de btc aux mains d'une organisation ponzi représentait un flingue braqué sur le bitcoin ...

Aujourd'hui, les gens vont sur le dollar qui est l'actif le plus liquide, comme refuge. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'Amérique a 1000 fois plus d'armes que l'Europe pour s'en sortir mais sa politique monétaire ne présente aucunement une solution. Les liquidités en ce moment sur le dollar vont à un moment donné se déverser ailleurs. Et ce ne sera pas ni dans les obligations ni dans les actions ni dans l'immobilier.

Par rapport aux pièces "stables" (sic) : il est évident qu'elles sont risquées, utilisées au départ pour des buts fiscaux, pour arbitrer entre la détention d'un truc stable en marché d'ours et du btc en marché de taureau, mais aujourd'hui plus comme des jetons de casino, elles sont en concurrence directe avec les MNBC qui arrivent, elles vont maintenant être réglementées à mort (le prétexte est tout trouvé) et vulnérables aux sales pattes des états car hyper-centralisées. A la base, le tradage est à éviter pour ceux qui ne sont pas des pros, donc si vous ne savez pas précisément ce que vous faites avec ces pièces dites "stables" moi sans donner aucun conseil, je préfèrerais en sortir.

Les fondamentaux du btc n'ont absolument pas changé et sont plus haussiers que jamais sur le long terme. Rappels : c'est la chaine de blocs la plus sécurisée de toutes, grâce à sa preuve de travail (à l'instar de l'or !) et son taux de hachage unique, et elle réunit toutes les caractéristiques d'une "bonne" monnaie en devenir : fongibilité, divisibilité, politique monétaire claire et prévisible, rareté absolue, actif réel sans contrepartie (comme l'or), idéal pour transporter de la valeur dans l'espace comme dans le temps, et surtout résistance à la censure et aux manipulations politiques de par son caractère acéphale. Il y a aussi la professionalisation du minage qui promet une révolution écologique et énergétique. L'adoption massive du réseau éclair (LN) dans les prochaines années, et le protocole taro, c'est un vrai trou noir en perspective.

Que faire donc ? Conserver sa stratégie d'accumulation (dollar coût moyen ou "DCA"), profiter des soldes sur le btc, garder en tête que le nettoyage n'a pas commencé et donc que le prix pourrait encore fortement baisser (prévoir un peu de liquidité jusqu'à la réduction de moitié en 2024), surveiller les rapports euro/dollar et or/dollar pour voir où vont se déverser les liquidités, et attendre.