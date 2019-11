Tesla : avis d’extravagante exubérance irrationnelle des marchés

La capitalisation boursière de Tesla a gagné 13 milliards de dollars, environ 30%, en deux séances de bourse, à l’annonce des résultats de l’entreprise pour le troisième trimestre, affichant un retour inattendu aux profits, à 143 millions de dollars sur un chiffre d’affaire de 6,3 milliards, en léger recul. Difficile de ne pas voir dans la réaction des marchés une nouvelle preuve de leur folie.

Quand Tesla « vaut » plus que GM ou BMW…

D’abord, il faut relativiser les chiffres annoncés car le chiffre d’affaire recule de 12% par rapport au troisième trimestre de l’an dernier, et les profits de 54% ... Il en va de même pour le niveau de marge, qui était 3 points supérieur . Pour la première fois depuis longtemps, le chiffre d’affaire recule sur une année ! Mais cette nouvelle a été plus qu’effacée par un retour timide à la rentabilité et les perspectives de croissance : l’ouverture du premier marché du monde avec l’usine en Chine et le renforcement sur les modèles les plus populaires aujourd’hui, les SUV. Cela n’a aucune logique puisque ces projets sont loins d’être nouveaux et montre que les marchés ont une mémoire de poisson rouge

Encore pire, comment justifier aujourd’hui la valorisation boursière totalement délirante de l’entreprise : plus de 58 milliards de dollars , pour un chiffre d’affaire attendu autour de 24 milliards, et des pertes annuelles. Il faut rappeler ici que BMW vaut moins , malgré un CA quatre fois plus important et un profit de plus de 7 milliards d’euros l’an dernier, en vendant plus de 2 millions de voitures ! Idem, GM ne vaut que 52 millilards pour 147 milliards de CA et 8 milliards de profits ! Rien ne justifie aujourd’hui que Tesla vaille plus que ces deux entreprises. Au mieux, en anticipant un CA 2022-23 de 50 milliards et 2 milliards de pofits, les multiples de l’industrie donneraient à Tesla une valeur de 15 milliards.