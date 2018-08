Tesla, veau d’or de marchés complètement fous

Etonnament, si plus de 28 000 Model 3 ont été produites sur le second trimestre, seulement plus de 18 000 ont été livrées , un écart bien faible, qui amène à se poser des questions sur le niveau de qualité et de finition de ces cohortes de Model 3 produites. En outre, les constructeurs premium fourbissent leur réponse, qui arrive, et pourrait bien mettre en difficulté le constructeur californien, dont on peut se demander si ses voitures seront au niveau. Plus inquiétant, les géants allemands pourront se permettre une agressivité tarifaire sur leurs véhicules électriques, amortie sur les plus de deux millions de voitures à combustion classique… Bref, la position de Tesla est très fragile.