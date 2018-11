Trump, Bolsonaro : l’alternance sans alternative économique

L’ascension de Corbyn ou de Sanders dans le monde anglo-saxon démontrait l’émergence d’un discours économique marquant une vraie rupture avec la vague oligolibérale à l’œuvre depuis quatre longues décennies. Mais cette remise en cause économique est pour l’instant rarement gagnante électoralement, comme le montre les victoires de Trump aux Etats-Unis et Bolsonaro au Brésil.

Choisir au sein du cadre oligolibéral

Aux Etats-Unis, l’équation Trump est complexe. Il a réussi à réduire significativement l’avance traditionnelle des démocrates auprès des classes populaires blanches , pour lesquelles les années Clinton et Obama ont montré qu’il n’y avait pas grand chose à attendre des démocrates, leur condition continuant de se détériorer. Son style est un signe de changement bienvenu pour beaucoup, même si son programme fiscal n’est qu’un copier-coller des mesures de Georges Bush, et de Reagan encore avant lui . Et si des droits de douane ont été mis en place avec la Chine, ils restent assez modérés, et un accord a été trouvé avec le Canada et le Mexique, relativisant ses discours protectionnistes.