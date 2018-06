Trump timidement protectionniste, Macron grossièrement caricatural

Après 15 mois de blabla, finalement, Donald Trump a fini par prendre quelques mesures protectionnistes, contre l’acier européen et canadien, envisageant même de s’en prendre aux berlines allemandes. Bien évidemment, cela a provoqué des réactions démagogiques et ridicules d’Emmanuel Macron, le « leader du monde libre » (des affaires). Que penser de cette séquence ?

Simple posture ou changement de paradigme ?

Pour l’instant, il s’agit donc surtout d’une mesurette, les Etats-Unis s’en prenant au Canada plutôt qu’à la Chine. C’est si les excédents allemands et chinois, les vraies sources de déséquilibres au niveau mondial, étaient véritablement visés que Donald Trump marquerait un virage politique . En outre, il ne faut pas oublier que les Etats-Unis ont toujours protégé leur sidérurgie, même le très libéral Barack Obama ayant apporté son lot de mesures protectionnistes dans ce domaine . Bref, pour l’instant, même s’il faut reconnaître qu’il est passé des paroles aux actes, ce premier round reste trop limité, trop classique et ignorant trop les pays qui ont le plus fort excédent commercial pour être sérieux.

Et les raisons de la guerre étaient bien sûr tout autre. Non seulement l’issue de la Première guerre mondiale est naturellement en cause, mais au final, parce que la crise économique en Allemagne a joué un rôle majeur, c’est au contraire l’ultralibéralisme dérégulé et austéritaire, qui, en plongeant le pays dans la misère et le chômage de masse, a joué un rôle dans la guerre. Encore une fois, Macron fait preuve de superficialité intellellectuelle, se contentant de reprendre une propagante ultralibérale paresseuse . Certes, ce ne sont pas les grands média qui reprendront la fausseté crasse de cet argument, mais cela a au moins le mérite de montrer une nouvelle fois ce que vaut ce triste président