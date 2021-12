Un Avent qui obère les Après

Notre course folle vers le néant.

Le compte à rebours à débuter dans la fièvre et la gourmandise. Chacun se prépare à affronter la dernière ligne droite, celle qui paradoxalement se chargera de nos courbes. Il convient de s'entraîner aux excès qui nous feront oublier la misère et la faim dans le Monde, la crise sous toutes ses formes et ce printemps nauséeux qui se profile.

À chaque petite case ouverte, il convient d'avaler la pilule, de manger son chocolat de mauvaise qualité tandis que nos artisans chocolatiers font des prodiges qui resteront bien sagement dans leurs petites boîtes jusqu'à la Noël. L'Avent semble attirer l'insipide et le quelconque comme le vinaigre les mouches.

Le conditionnement du système digestif des adultes ne mérite pas plus d'éloge. Le vin chaud assure le spectacle loin des grands crus qui sont cuits. Le marron lui emboîte le pas, grillé à la va vite, il vous en laissera plein les dents tout en permettant de souiller joyeusement la chaussée. Pour le reste, le pain d'épices file un mauvais coton, Saint Nicolas perd de son aura, on lui reproche son compagnon le père fouettard.

L'avent est un cheminement inconditionnel vers le médiocre, le produit qui va faire illusion en pastichant les grands classiques de la gastronomie. Le bloc de foie gras issu des différentes nations de l'Europe de l'Est, reconstitué en France pour porter la cocarde, vous restera sur le jabot et finira par alimenter les banques alimentaires. Le saumon enfumé dans des élevages criminels, viendra de Norvège pour vous donner l'illusion de la qualité. Prenez bien garde de ne pas vous empoisonner à l'instar de ces malheureux poissons.

La bûche vous tombera elle aussi sur l'estomac. La grande industrie agro-alimentaire ne lésine pas sur les additifs pour qu'elle garde bien l’allure le moment venu. Le factice vous propose non de la poudre aux yeux, mais de curieux mélanges qui finiront par donner cette chose. Même l'emballage transparent ne trompe personne, c'est du toc sur toute la chaîne si peu alimentaire.

L'Avent est donc une formidable préparation pour faire de votre système digestif le réceptacle à tous les excédents d'une industrie qui ne songe jamais à votre santé. Les publicités vantent assez curieusement les produits les plus pathétiques, ce dont tout le monde se fout, puisqu'ils sont à des prix imbattables.

Quand j'entends les annonces évoquant cette course effrénée aux prix toujours plus bas, j'ai immanquablement une pensée pour nos paysans, éleveurs, agriculteurs, pêcheurs et ostréiculteurs qui doivent se demander comment vivre avec les miettes généreusement accordées. Pourtant ça n'empêche pas les consommateurs de se précipiter pour leur enfoncer un peu plus la tête sous l'eau.

Avec un tel Avent, il risque de n'y avoir plus beaucoup d'après pour la Planète. Ceux qui auront survécu à la cinquième vague doivent s'attendre à des lendemains qui déchantent. Nous n'avons rien compris de la catastrophe climatique, écologique et animale. Bien au contraire nos joyeux prétendants au trône monarchique nous font croire que grâce à eux, ça ira mieux sans changer de modèle de développement.

On continue d'illuminer les maisons en extérieur car bien sûr la crise énergétique se réglera à coups de centrales nucléaires de poche, apportées dans la hotte du père Noël. La croissance demeure une ligne d'horizon que certain s'accapare pour fonder un nouveau parti. Les responsables sont totalement irresponsables, nous gavant de promesses absurdes, irréalistes, mettant sous le sapin électoral autant de cadeaux que pour les enfants rois du mercantilisme de saison.

Ne changez rien, le processus est en Marche et vous allez même remettre sur le trône le chantre du libéralisme. N'oubliez pas que Jupiter déclenche la foudre tandis que ses rivaux ne valent guère mieux.

À contre-attaque.

