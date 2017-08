Un bébé français, dès sa naissance, doit 30 000 € !

Toutes les conneries qu’ils nous ont fait gober … et payer ! (4) Les entretiens du Professeur VaZlin’ vazlin@laposte.net Le 25 Août 2017 N° 261

Coup de bol, j’ai pas d’enfant !

30 000 €uros ! C’est ce que doit un nouveau-né dès sa naissance pour payer la dette de la France .. dixit nos gouvernants, !

30 000 €uros !!! Pour une dette, c’est une dette avec un grand D ! car même un nouveau-né est fautif de ce que ses parents aient « vécu au-dessus de leurs moyens ! »

Ça ne va pas être facile de lui faire comprendre ! Va falloir commencer lorsqu’il est encore tout petit : « c’est bien Toto d’économiser les 10 euros que t’a donné Mamie, ça te servira pour l’avenir »

Et progressivement, arriver à lui faire comprendre, disons vers 10 / 12 ans, qu’il doit 30 000 euros (à qui ?) parce que son père, au SMIC, à vécu au-dessus de ses moyens !

Pas facile !

Le plus marrant, c’est que la loi punit quiconque n’assurerait pas « la protection contre la violence physique, psychologique ou émotionnelle de l’enfant » ([i]), mais l’Etat, qui a pondu cette loi, annonce tranquillement à ses propres enfants, qu’ils sont nés avec une dette !

Et je ne vous dis pas le choc quand il se rendra compte qu’avec lui, son père, sa mère, ses frères et sœurs, doivent chacun 30 000 € !

Ce sera dur de lui expliquer pourquoi on doit tout ça ! et à qui !?

Remarquez, ce n’est pas nouveau : depuis Hérode en passant par Hitler, il faut punir les enfants d’être les fils de quelqu’un de pas bien.

« Je suis un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les fils jusqu’à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent » Exode 20.4-6

Mais, au fait, aujourd’hui, quel est ce dieu jaloux qui veut punir nos enfants ?

Cette dette, on la doit à qui ? Et pour quoi faire qui soit si grave, si sacré, pour que, par So-li-da-ri-té, on demande à tous les citoyens de faire des efforts et de se serrer la ceinture. Est-ce par solidarité que l’on baisse les retraites, que de plus en plus de gens sont jetés à la rue, etc.. alors que la dette, elle, on ne peut pas y toucher d’1 centime !

Un million de pauvres de plus en 10 ans ([ii]) et la dette de plus en plus grasse ! et on ne peut pas y toucher ! quelle étrange solidarité !

Réfléchissons ! Qu’est-ce qui s’effondrerait SUR NOUS, de TERRIBLE, si on touchait à ces 2 000 milliards de dette ?!

Cette dette, si on ne la remboursait pas, serait-on frappés de tous les maux de l’enfer ?! Est-ce une sorte de bombe atomique prête à exploser si on ne l’alimente plus ?

En tout cas, tout cela semble tellement incompréhensiblement terrible que….va savoir si ceux du gouvernement, -eux qui en parlent comme à l’église du mystère de la sainte trinité- va savoir s’ils le savent eux-mêmes !

Réfléchissons encore plus loin : tout le monde dit que cette dette est irremboursable et il se trouve quand même des banques qui prêtent ! Vous le feriez, vous, de prêter à une personne surendettée ? et parfois à un taux négatif !?!?!!

Quel est ce mystère ?

Le professeur Vazlin s’y est penché et l’éclaircira dans le prochain entretien, mais auparavant, essayez d’expliquer à vos enfants qu’ils sont déjà endettés. Vous aurez peut-être du mal à répondre à leurs questions, questions qu’il faudrait communiquer à nos politiques en espérant avoir une réponse…. claire !

Faites l’expérience… et tenez-moi au courant,

Merci.