Un cancer qui ronge la finance

La finance est malade du THF (trading haute fréquence).

Un cancer qui peut tout emporter parce qu’il n’est pas traité, ni par les Agences de contrôle, ni les Banques Centrales, ni les Institutions juridiques, ni les États.

Jadis et naguère l’argent, quelle que soit sa nature (pièces ou billets à ordre), circulait sur terre à la vitesse d’un cheval, et à celle des caravelles sur mer ; il y avait des stocks qui en étaient l’essentiel, et de lents flux qui représentaient peu. Il était échangé pour des biens et services entre des personnes, fussent-elles princes ou mendiants, complétant le troc sur les marchés mais aussi dans des sortes de chambres de compensation où l’on trouvait des équilibres naturels en échangeant par exemple des chèvres et du blé : comme le numéraire était rare cette méthode permettait à l’économie de fonctionner ­et à petit bruit aux oreilles du prince et de ses agents fiscaux toujours à court de liquidités. Rappeler tout cela semble dérisoire, mais avant de faire le saut dans le noir de la finance mondialisée, ce n’est pas inutile pour fixer un point de départ, une origine fondatrice qui reste la toile de fond de l’économie : un acheteur et un vendeur ont besoin de cet intermédiaire pour réaliser l’échange. Les utopistes peuvent toujours rêver d’un monde sans argent, ils ne peuvent dire comment ça marche !

Or que constate-t-on aujourd’hui ? L’argent est devenu un jeu de Monopoly dématérialisé, autour duquel se débattent des joueurs pas toujours identifiables qui font leurs propres règles, de plus en plus raffinées et incompréhensibles au reste du monde ; un jeu détaché de l’économie réelle, c’est-à-dire de son objet premier d’être cet intermédiaire pour échanger des biens et services, payer des salaires, des marchandises, des services, des allocations, prélever impôts et taxes, etc., tout ce qui fait vivre une société, l’échange ! (Dans son épais bouquin « Économie et bien public » Jean Tirole consacre un chapitre à la finance : « A quoi sert la finance ? »,­ petit chef d’œuvre de vulgarisation ­qui mérite d’être lu et relu.) La part de la masse monétaire mondiale qui s’est détachée de l’économie réelle et qui a cru de façon exponentielle depuis 2000 pour représenter plusieurs fois celle qui y reste attachée, pose la question de la solidité de l’édifice, de sa gouvernance (agences de contrôle), mais aussi des questions d’ordre moral sur notamment l’enrichissement de ces « traders » et associés, qui résulte d’un jeu qui est à somme nul pour l’économie, mais pas pour la société ; ce n’est plus sur les valeurs qui sont côtés en Bourse que se fait le gain, mais sur la transaction elle-même : acheter et revendre le plus vite possible, 24h/24, à une vitesse qui se calcule en nanosecondes grâce à des algorithmes (et l’IA), pour être à la clôture de chaque bourse à zéro. Les Marchés de Londres, Singapour, Los Angeles, New York, Paris, etc., ­qui n’ont plus de Salle des Marchés ­sont les cibles successives en fonction des fuseaux horaires et des heures d’ouverture et de fermeture… La mondialisation est là à son acmé ! Sur chaque transaction l’algo sait gagner quelques centimes, et comme il y a des milliards de transactions possibles avec des durées qui sont de l’ordre de quelques dizaines de nanosecondes, cela fait quand même du bon argent (sonnant et trébuchant disait-on jadis), c’est-à-dire consommable par les acteurs du système. L’argent est devenu une vibration de haute fréquence totalement indécelable qui échappe même à ses promoteurs, qui est à la fois stock et flux ; c’est un imaginaire sur lequel nous sommes branchés, essuyant crises et bugs tout en redoutant le big crunch qui nous ramènerait au troc pour survivre une facétie de l’IA peut-être, ou d’un market maker suicidaire !

Il y a des bugs, des échecs, des crises, des faillites… mais globalement ça marche : un Casino qui donne de meilleurs résultats aux joueurs que celui de Monte-Carlo ! La justification de dernier recours que les opérateurs donne à ce « trading haute fréquence » est « d’apporter de la liquidité au marché »… ce qui veut sans doute dire qu’il y a toujours un acheteur devant une offre, et toujours un vendeur pour une demande ; mais dit le béotien : comment parler de liquidité puisqu’à la clôture de la Bourse la position du trader est remise à zéro : où est donc passé l’argent ? A l’ouverture de la Bourse il y a une mise, à sa fermeture reste cette mise augmentée du gain de la séance : qui a gagné et quoi ? Le titre Peugeot sur lequel l’algo a « joué » ?, ou tout simplement le « Trust » grâce à son algo ? La réponse est dans la question. Liquidité… un escroquerie langagière qui s’ajoute à l’escroquerie économique. Et cela fait beaucoup beaucoup d’argent…

Comment l’apprécier ? On peut dire de façon macro que c’est la somme de l’amortissement des investissements, de leurs coûts de fonctionnement, et des rémunérations de tous ceux qui de près ou de loin jouent au THF (trading haute fréquence). Et les chiffres son hallucinants : des milliers de serveurs informatique bunkérisés, des liaisons entre continents par fibres optiques, la recherche de proximité des cœurs de traitement de l’information (30cm de fibre optique c’est un nanoseconde de communication), ainsi que l’environnement de sécurité, d’alimentation électrique, de refroidissement, d’entretien, etc. Tout cela est justifié par le gain que la THF génère, sans oublier les centaines de millions de dollars qui sont distribués aux acteurs de ce Monopoly… Et, répétons-le, quel est le gain pour l’économie, pour la société ? Il n’y en a pas ! Où est le souci du Bien Public ? Absent ! Mieux cet argent est soustrait aux différents Marchés mondiaux, pris sur des valeurs d’entités industrielles, commerciales, de services… et banquières.

Le THF est un vol ! Mais il est légal. Madoff s’est fait prendre pour si peu, à côté de cette arnaque mondiale… il jouait à la pyramide de Ponzi, un petit joueur !

Quand la Commission de l’UE a proposé de créer un temps de latence de quelques petites secondes entre l’achat et la vente d’un titre, le monde du trading a fait un lobbying intense pour défendre son juteux business, et la Commission a reculé. Il suffit d’imposer 2 secondes pour que le trading par algo ne soit plus possible. Pourquoi ne pas le faire ? C’est mettre à la casse tous ces investissements, et ils son nombreux à défendre leur capital, à crier au loup à l’emploi, etc. On connaît la musique.

On en revient à la question que posait Lénine dans ses rares moments de lucidité : Que faire ?