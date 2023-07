« Veolia : Le champion mondial de la transformation écologique »

Veolia, souvent qualifiée de "championne mondiale de la transformation écologique", est une multinationale spécialisée dans les services à l'environnement. Elle occupe la première place mondiale dans les services à l'environnement, notamment l'eau et l'assainissement, et la deuxième place dans le secteur de la gestion des déchets. Veolia est également présente dans le secteur de l'énergie, souvent lié à l'incinération des déchets.

Issue de la société historique Générale des Eaux, Veolia s'est imposée comme le leader mondial de la privatisation de services publics essentiels tels que l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets, le transport (aujourd'hui séparé pour former le groupe Transdev), et même le chauffage.

Le succès de l'entreprise en France et son expansion internationale depuis les années 1980 s'expliquent par son modèle de délégation de service public, qui permet d'établir des relations étroites avec les élus.

Si Veolia reste ancrée dans son cœur de métier historique, l'entreprise cherche aujourd'hui à redéfinir son identité en tant que prestataire de services pour la transition énergétique et climatique. Elle met fortement l'accent sur sa "contribution positive" aux défis mondiaux actuels. D'un point de vue commercial, la stratégie de Veolia s'articule autour de l'obtention de contrats avec les autorités publiques et les collectivités locales, en mettant en avant ses solutions technologiques pour résoudre les problèmes environnementaux. Parallèlement, l'entreprise vise à développer ses activités auprès des clients industriels, en particulier dans la gestion des déchets et la lutte contre la pollution générée par les grandes industries.

En 2020, Veolia se lance dans l'acquisition de son principal concurrent dans les secteurs de l'eau et des déchets, le groupe français Suez. Après des mois de négociation, l'acquisition est finalement finalisée début 2022. Dans le cadre de l'accord avec les autorités de la concurrence, une partie de l'ancien groupe Suez a ensuite été séparée.

L'impact et les pratiques commerciales de Veolia ont fait l'objet de plusieurs articles, mettant en lumière divers aspects des activités de l'entreprise. Il s'agit notamment des débats autour du monopole par rapport au service public, de la bataille Veolia-Suez, du rôle des grandes entreprises dans la privatisation et les villes intelligentes, de l'influence persistante des entreprises françaises au sein du CAC40, et de l'implication de l'entreprise dans les litiges internationaux et les efforts de remunicipalisation.

Tout en continuant à jouer son rôle dans la transition environnementale et énergétique, Veolia reste un acteur important dans le paysage mondial des services essentiels. Les activités, les stratégies et les controverses de l'entreprise continueront sans aucun doute à façonner les discussions autour de la durabilité environnementale et de l'avenir des services publics.

