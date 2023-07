Vinci, conglomérat français du secteur du bâtiment et des travaux publics, s'est imposé comme un acteur majeur de la construction et de la gestion d'infrastructures (autoroutes, aéroports, stades, etc.). Issu de la société historique SGE, le groupe a été successivement contrôlé par Alcatel, Saint-Gobain et Vivendi avant de devenir indépendant en 2000. Deuxième groupe mondial de construction et de concessions, Vinci exerce une influence considérable. Cependant, ses liens étroits avec le secteur public et son implication dans de nombreux projets l'ont placé sous les feux de la rampe.

En France, Vinci est associée au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Les activités de Vinci au Qatar, en particulier sa participation aux projets d'infrastructure pour la Coupe du monde de football de 2022, ont été importantes.

L'entreprise s'est de plus en plus concentrée sur les concessions d'infrastructures financées par des fonds publics, comme le réseau autoroutier français, ce qui a généré des gains financiers importants. En outre, Vinci a considérablement développé ses activités aéroportuaires par le biais de plusieurs acquisitions internationales.

L'impact de Vinci sur l'environnement et les communautés locales a fait l'objet d'un examen minutieux. Les actions de l'entreprise pour protéger les oliviers en Italie d'un projet de gazoduc et son rôle dans l'exploitation industrielle du sable le long de la côte française ont été mis en lumière.

La présence de Vinci sur le marché ne peut être négligée. Avec ses filiales telles que Vinci Concessions, Vinci Énergies, Eurovia, Vinci Construction, Vinci Airports, Vinci Autoroutes et Cegelec, le groupe est présent dans plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la Russie et le Qatar.

La portée et l'influence de Vinci dans le secteur de la construction et des infrastructures sont indéniables. Alors que l'entreprise continue d'être à l'avant-garde des grands projets de construction, elle fait l'objet d'un examen minutieux de la part du public et des journalistes d'investigation.

