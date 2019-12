Violence, perfidie, machiavélisme et spoliation : les 4 mamelles d’un régime virant du bleu au brun

Cette réforme des retraites et la réaction des syndicats et de la rue dénoncent, une fois de plus, la violence politique de ce gouvernement Macron / Philippe toujours en recherche de division du pays pour exacerber nos penchants mauvais, telle la convoitise, et détourner ainsi notre regard sur les agissements de nos dirigeants qui se congratulent dans le grotesque lorsqu’il s’agit de sauver la face d’un escroc dissimulateur. Á cette violence vient s’ajouter la perfidie et le machiavélisme par des annonces destinées à semer le trouble et faire passer un pseudo projet de société qui trouve son origine dans un calcul néolibéral afin de nous conduire vers le système des retraites privées et la capitalisation, chers à nos banquiers et nos assureurs, chère à Macron et Delevoye grands initiés de ces métiers de la finance. Cette réforme est révélatrice de la rouerie de ce président élu avec, seulement, 13% des voix du corps électoral et contient tous les stratagèmes et les objectifs d’une idéologie néolibérale qui détruit un monde médiocre et mortifère pour le remplacer par un monde sans pitié et suicidaire ou règne froidement le chiffre comptable.

L’âge pivot : un point de diversion

L’âge pivot n’est pas une idée de Delevoye mais juste une idée de Macron qu’il a lancée à l’occasion d’une interview face à Ruth Elkrief le 22/11/2019 à la grande surprise de ses ministres et du groupe LREM. Cette idée n’a qu’une utilité digne de Machiavel : celle d’être annoncée pour être retirée et ainsi servir de monnaie d’échange pour faire passer son plan de régression de nos droits et du montant de nos retraites par différents arguments fallacieux : la fin du pseudo déficit des retraites ; la retraite à la baisse, déguisée en retraite à points ; la pseudo fin des régimes spéciaux ; l’objectif caché de nous amener à la capitalisation ; la spoliation des fonds de réserve des caisses complémentaires.

Un pseudo déficit organisé par l’Etat

Pourquoi dire qu'en 2025 il y a un problème de financement alors même qu'en 2024 la CADES aura épongé entièrement la dette de la sécurité sociale et que les recettes de la CADES pourraient être affectées au financement des retraites à partir de 2025 ? Avez-vous l'intention de supprimer la CRDS et la CSG en 2025 ? Si elles ne sont pas supprimées à quoi serviront les recettes qu’elles génèrent ?

La Cour des comptes a rappelé que les exonérations de cotisations patronales accordées par Macron sont estimées à 52 milliards d’euros non compensés par l’Etat (Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2019 [https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-sociale-2019].) Le déficit du régime de retraite est de 3,5 milliards par an (Conseil d’orientation des retraites, « Perspectives des retraites en France à l’horizon 2030 », Rapport du COR, novembre 2019 https://www.cor-retraites.fr/node/519). Pourquoi l'Etat organise-t-il le déficit des retraites en exonérant sans compenser ? Pourquoi avez-vous dit lors des présidentielles « Le problème des retraites n’est plus un problème financier » et que votre projet de réforme organise la baisse généralisée des pensions ?

Des fonds de réserve à spolier

Et de l’argent, il y en a. A quoi vont servir les 34 milliards d'euros du fonds de réserve créé par Jospin par anticipation de l'arrivée des baby boomers ?

Régime universel veut dire plus de caisses complémentaires ? Que deviendront les 116 milliards des fonds de réserve de ces caisses qui représentent le magot amassé par les salariés et non par l'Etat ? Avez-vous l’intention de spolier les salariés qui ont cotisé pour remettre ce magot dans le pot commun comme vous le faites avec le loto du patrimoine ?

Des douceurs pour faire mieux taper après

Au-delà de ces questions, ce pseudo déficit est le premier argument invoqué pour justifier cette réforme alors même que les rares éléments positifs de ce plan pourraient tout aussi bien être adaptés au système actuel comme la retraite minimum à 1000 euros (là où elle devrait équivaloir au Smic actuel) et les dispositions pour les femmes. Alors pourquoi le reste de ce plan ?

Un système de dévalorisation du point

Le système des points. Fillon a dit « Le système de retraite par points, j’y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va permettre de régler le problème des retraites. Le système par points en réalité ça permet une chose, qu’aucun homme politique n’avoue. Cela permet de diminuer chaque année la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions ». La Suède qui l’applique depuis 1998 a déjà baissé la valeur du point par trois fois réduisant des millions de gens à des retraites misérables. Alors, pourquoi choisir un système qui comporte le risque de réduire des millions de retraités à la misère qui n'auront pas pu capitaliser dans des placements à risque ?

Edouard Philippe a annoncé une règle d'or sur les points acquis. Qu'en est-il des points non acquis ?

Votre projet consiste à organiser une baisse généralisée des pensions de retraite. Vous savez que cela va obliger les gens à capitaliser et ainsi mettre leur argent dans un secteur à risque : les banques et les assurances ? Pourquoi les deux personnes à l’origine de ce pseudo projet de société sont pour l’un, banquier, et pour l’autre, assureur ?

Une suppression du régime de retraites de la sécurité sociale à l’horizon

La baisse renouvelée de la valeur du point non acquis rendant insignifiante la retraite de la sécu, l'Etat ne va-t-il pas supprimer ce service sous prétexte qu'il ne sert plus à grand-chose et le livrer entièrement au marché concurrentiel des assurances et des banques ? Cela permettrait à l'Etat de se débarrasser du même coup des syndicats. Pouvez-vous garantir la pérennité d'une retraite de la sécurité sociale qui ne soit pas uniquement pour les pauvres ?

Des questions auxquelles nous sommes en droit d’exiger des réponses

Pourquoi cette réforme des retraites présentée comme un projet de société n'a pas associé la gestion de ce temps libre à celui des victimes du chômage et de bâtir ainsi une vraie gestion du temps libre ? Pourquoi vouloir augmenter le temps de travail de ceux qui travaillent et ne pas le partager, ne serait-ce que pour créer des actifs cotisants ? Pourquoi l'Etat ne crée pas d'emploi dans les secteurs où l'humain ne peut être remplacé par une machine, ne serait-ce que pour augmenter le nombre d'actifs cotisants ? Pourquoi laisser les personnels de santé dans la souffrance ? Pourquoi laisser sombrer les personnels de l’Education Nationale et le classement Pisa ? Pourquoi la justice croule-t-elle sous les dossiers par manque de personnel tout en laissant les victimes et les innocents souffrir des lenteurs chroniques du système judiciaire ? Pourquoi préférer laisser des gens dans les zones perdues de la République au milieu d’une délinquance générée par le manque d’emplois avec tous les désordres sociaux, sanitaires et judiciaires que cela entraine ? Pourquoi laisser les gens avec des salaires de misère qui ne leur permettent pas de boucler leurs fins de mois alors même qu’une augmentation relancerait la consommation et augmenterait les recettes de cotisation ?

Pourquoi êtes-vous si incapable de susciter la paix sociale ? Pourquoi avoir favorisé un Etat répressif plutôt qu’un Etat démocratique avec des lois liberticides, des éborgnés, des manchots ? Pourquoi avoir entraîné la France à subir le discrédit de l’ONU qui a dénoncé « l’usage excessif de la force » ?

Une a-moralisation de la vie politique toujours chronique

Pourquoi cumulez-vous des ministres et des partenaires suscitant autant de scandales alors que vous avez été élu sur la promesse de moralisation de la vie politique ? Comment nous faire croire que vous ne saviez pas qui était Jean-Paul Delevoye et lui avoir offert une sortie aussi élogieuse par la voix d’Agnès Buzyn ?

Un manque d’anticipation de l’avenir des retraites

Et enfin, parlons de l’avenir. Le nombre de retraités augmente tandis que le nombre d’actifs cotisants baisse. Certains parlent carrément d'une inversion du rapport entre 2030 et 2040. Comment le régime universel pourra-t-il assurer le niveau des retraites ? Le dernier salarié devra-t-il payer la retraite de tous les autres ? Est-il raisonnable de continuer à faire porter le financement des retraites uniquement par le travail humain ?

Que dire de ce régime indigne en voyant son projet de budget 2020 ?

Et que dire de ce budget 2020 basé une fois de plus sur une croissance sinon qu’il est en totale inadéquation avec la transition écologique ? Que dire d’une nouvelle baisse de l’impôt démagogique sinon qu’elle va, encore, plus mettre à mal les services publics ? Baisse d’impôt qui, de toute façon sera compensée en partie par recours à l’emprunt ; dette avec laquelle vous culpabilisez le peuple pour justifier votre politique d’austérité !

Que dire du projet de loi de Finances 2020 qui fait la part belle aux Armées et surtout à l'Intérieur, tandis que Bercy, l'Education et la Transition écologique perdent des postes ? En dire qu’il est digne d’un régime d’extrême droite !

Enfin, nous qui connaissons la réponse, dîtes-nous Monsieur le Président, pourquoi avez-vous si peur d’un soulèvement ?