Vive la France !

@leypanou

Tin pasnous pendant que je te tiens, t’avais raison les parasites (que tu appelles malades mentaux) ont boudé mon nartic (faut dire que je l’avais arrosé d’un insecticide puissant)

Et plus curieux les trolls habituels (les charlotspostaux lol) eux aussi s’étant sentis visés ne sont pas venus ?

Je me disais aussi pas possible de poster des commentaires aussi stupides tous les jours (et s’autoplusser) dans quel but ?

Pourrir ou polluer l’article ?

NON par contre RIDICULISER le média citoyen OUI

La preuve ce site est à l’agonie, bien joué les gars vous avez bien travaillé les avisa partners