Vrais chiffres chômage Aout 2017, 38800 chômeurs de plus malgré 314700 radiations ce mois

Combien de ’petits’ Français, qui se sont vus vanter ’la valeur travail’ de la France qui se lève tôt, ont déjà, parmi leurs proches, ou dans leur noyau familial, la douleur d’avoir perdu un être cher, qui, bien que s’étant levé régulièrement à 4H du matin pour aller ’travailler’, n’aura jamais connu le fruit de cet effort, et encore moins les délices de la retraite ?!



Pour celles et ceux qui ne sont plus, autant que pour celles et ceux qui les ont perdus, toute la détermination du monde des marcheurs, n’aura plus jamais la moindre chance de les bercer d’illusions une seconde de plus ! Plus rien à déterminer, quand c’est miné au point d’être terminé : définitivement !



Ce n’est pas une question de choix : la nécessité absolue de passer à d’autres paradigmes ne s’accommodera pas à la sauce de rhétoriques creuses, incohérentes et d’une suffisance navrante !

L’hypocrisie démasquée de nos bien-pensants et incarneurs a viré au cynisme et à la provocation.

La cohésion sociale, craquelée depuis longtemps, voient donc ses fissures s’élargir, et c’est une minorité, parvenue au pouvoir par manipulation et abus de stratagèmes de légitimation déficients et désadaptés ... qui pousse les Français à choisir leur camp dans une guerre civile jusqu’ici larvée mais qui ne pourra maintenant que se durcir dangereusement.

Les Français cherchant à évaluer le bilan des dernières décennies de bien-pensance, concernant la santé de l’Industrie française, avaient remarqué en s’en tenant seulement à la 1e lettre de notre alphabet :

- le triple A : Areva, Alstom, Alcatel ... sans oublier Arcelor

- les doutes concernant Airbus http://www.bvoltaire.fr/airbus-faudra-bien-payer-jour/

...

Pour ce qui est de l’industrie étrangère qui sévit en France, merci à Elise Lucet dans son émission TV « envoyé spécial » d’hier, de nous avoir révélé un dessous des cartes concernant Lidl et Free !!

Le cynisme de tous nos ’donneurs d’emplois" a donc bien un caractère pathologique effarant !