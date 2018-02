Vrais chiffres chômage janvier 2018, 12100 chômeurs de moins, et 306100 radiés des listes ce mois

Merci, je le relaye en rajoutant cette vidéo d’un Bruno Le Maire, hors-sol, qui crache sa haine et son mépris aux ouvriers qui ont construits la belle auto qu’il vient d’essayer...

Bruno Le Maire est un Bien-Zélé, qui est atteint du Syndrome du Larbin !

Maintenant, il serait bien que ces ouvriers, plutôt que de rêver pouvoir s’acheter ces voitures, organisent une grève générale, illimitée et expropriatrice.

Sinon on va se prendre le mur dans la tronche, et on roule à plus de 200 grâce à cette voiture, alors que pour nous, les gueux sur les départementales on mourra à 80 à l’heure !

Il est temps de choisir, non ? Parce qu’avec Macron, le temps est très très Mossad...