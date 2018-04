Vrais chiffres chômage mars 2018, 93800 chômeurs de plus malgré 300200 radiations ce mois

"Aujourd’hui, on a des modes de gestion du travail qui sont anti-civilisation, qui génèrent la violence, la solitude, la pathologie mentale, la pauvreté… On travaille pour faire consommer, pas pour honorer la vie, la civilisation.

La résistance pose des problèmes politiques de fond. On ne peut pas en appeler à la résistance. Elle ne peut pas être le fait d’individus ordinaires. Ceux-là suivent. On ne peut construire une philosophie politique sans savoir que les êtres humains sont fragiles et donc ne sont pas portés à la résistance. La lâcheté, l’opportunisme, c’est la condition humaine habituelle. "

Collaborer à des choses que nous réprouvons ou prendre la parole et risquer de passer pour un illuminé… Il n’y a véritablement résistance que le jour où la lutte ne peut plus se faire à visage découvert. Tant qu’on peut critiquer à visage découvert, on est dans un espace où la discussion est possible, dans un espace encore ouvert à la négociation et à la recherche de compromis pratiques. La résistance en tant que telle, c’est quand on ne peut plus s’opposer à visage découvert. Il y a des entreprises où l’on ne peut pas dire tout haut ce qu’on pense, parce qu’on se fait virer tout de suite. Et il y a d’autres lieux où l’on ne risque pas de se faire virer mais où la prise de parole est inutile.

cf https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2009-1-page-225.htm