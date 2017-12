Vrais chiffres chômage novembre 2017, 18600 chômeurs de moins et 319100 radiés ce mois-ci

Je m’attelle à relayer, et comme chaque mois depuis 2 ans ces vrais chiffres ce mois-ci j’y adjoins la vidéo RTL de Mathieu You puisque la meilleure défense c’est l’attaque et que les têtes puantes s’attellent elles à trouver des pistes pour renforcer le contrôle de ses « salauds » de chômeurs...

MY donne des infos très intéressantes, comme le montant moyen des allocations chômage soit 1100 €, qu’il y a 0.4% de gens qui fraudent, 14% qui ne cherchent plus et donc qui confirme que la moitié des chômeurs ne perçoivent plus rien !

Mais aussi que sur 3.5 millions d’emplois retrouvés on compte 130 000 CDI tout le reste = CDD dont 50% des CDD sont de moins d’une semaine...

La meilleure défense c’est l’attaque, hein ?

Fort avec les faibles, faible avec les forts et comme d’hab.

En 2016 déjà 20 minutes posait la question si la générosité des allocations chômage ne poussait pas les chômeurs à l’oisiveté...

Nombreux nous avons appelé à un boycott total, commençant par le boycott de l’élection, car on annonçait que veauter c’était abdiquer mais en plus voter Macron de Rothschild (comme Le Pen d’ailleurs mais ce ne pouvais être elle) s’était consentir à se faire péter les gencives pour nous les sans dents et l’arrière-train pour les autres qui se pensaient au-dessus de nous...

Et je rappellerais que des têtes puantes au Pôle Emploi Amiens ont publié sur leur page FaceBook quelques heures avant de le retirer cette fiche conseil pour une recherche d’emploi efficace ; Chômeur Winner !

Je reviendrais vous coller le reblog, merci encore pour ce travail sur lequel s’appuyer et je me permets de vous conseiller la publication d’hier de Résistance71 ; Dire NON et s’y tenir, étant donné que c’est l’objectif de mon tout petit blog, dire NON et parce que je prépare un dernier PDF des traductions de R71 d’un Pierre Kropotkine toujours visionnaire dans son propos.