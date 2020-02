20 degrés en février, faut-il s’inquiéter ?

« Des solutions existent, et souvent elles n’ont rien du secret d’État. Par exemple, on peut choisir des légumes de saison, réduire sa consommation de viande, opter pour des modes de transport doux ou éviter ce qui est jetable. »

Si ce réchauffement est d’origine humaine (hypothèse non prouvée), les « solutions » doivent être beaucoup plus drastiques : décroissance économique et démographique, désindustrialisation, limitation des transports aux nécessités vitales. Ou bien c’est une question de vie ou de mort et là, il faut pas rigoler, ou bien c’est de l’enfumage et, en effet, on peut culpabiliser le maillon terminal de la chaîne sans toucher à ceux qqui précèdent, histoire de foutre la trouille à ceux qui n’y peuvent rien.